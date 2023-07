Lorsqu’en 2017, Laetitia Landrieaux est incitée par ses frères à venir les rejoindre sur l’exploitation familiale de 270 ha de cultures à Louchy-Montfand dans l’Allier, la jeune femme ne souhaitait pas « se contenter de la paperasserie ». Actifs et entreprenants, Jérémie et Anthony gèrent l’exploitation à deux depuis le départ en retraite de leurs parents en 2015. Ils dirigent aussi une entreprise de prestations de service en travaux culturaux et une société d’analyses de sols.

L’idée d’Anthony de transformer du blé en farine, trouve sa voie avec l’installation de Laetitia en juillet 2017. La fratrie acquiert un moulin et démarre les premières ventes de farine à un boulanger local. Le projet de fabriquer des pâtes est collectif. Du matériel de fabrication de marque italienne et des moules en bronze de différentes formes sont achetés. Une production de blé dur intègre l’assolement, agrandi dans le même temps de 33 ha.

Former par un chef italien

Laetitia suit une formation donnée par un chef restaurateur italien. Les essais en fabrication de pâtes se multiplient. « Je me suis prise au jeu ! C’est passionnant de créer sa propre gamme à partir des céréales produites sur l’exploitation », souligne Laetitia. Du piment d’Espelette remonté de vacances au Pays basque intègre certaines fabrications, lesquelles sont vendues à leur tour par le producteur de piment basque.

Une bonne maîtrise du matériel permet à Laetitia de fabriquer des lasagnes et des beaux conchiglionis (en forme de gros escargots) ainsi que des tagliatelles, des macaronis, des coquillettes, des fusillis… nature, à la tomate, à la farine de sarrasin. Un second moulin est acheté ainsi qu’une presse à huile pour produire de l’huile de colza et de tournesol pressée à froid.

Un magasin spacieux et élégant

Les fabrications artisanales de la maison Landrieaux sont réalisées et vendues sur la ferme et chez différents utilisateurs (boulangeries, restaurateurs, épiceries fines…) jusqu’à ce que l’opportunité d’acquérir un bâtiment ancien dans le centre-ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule, à 5 km de l’exploitation, dynamise encore l’activité. Les travaux conséquents sont rondement menés et se finalisent par l’aménagement du laboratoire de fabrication dans l’ancien garage et l’ouverture en décembre 2022 d’un magasin spacieux, élégant et très bien placé.

Des pâtes sèches sont fabriquées quatre fois par semaine. Une nouvelle gamme, de pâtes fraîches séduit les clients avec de jolis nids de spaghetti, une dizaine de recettes de raviolis (saint-nectaire, jambon cru, bleu d’Auvergne, andouillette…). « Nous sommes arrivés grâce à notre sœur à un aboutissement dans notre métier. Un produit artisanal et qualitatif répond aux attentes des consommateurs », soulignent les deux céréaliers.

Moderne et efficace, la communication se fait par les réseaux sociaux : Facebook, Instagram… Des flyers ont été distribués un mois avant l’ouverture du magasin. Un nouvel envoi est prévu pour décembre. « Une agence de communication, Marie Inspiration, a travaillé le sujet avec un grand professionnalisme », apprécie Laetitia, qui a eu l’idée de faire réaliser des caricatures de la fratrie pour leur logo.

« Nous créons de la valeur ajoutée et des emplois » « Depuis l’installation de Laetitia, la transformation d’une partie de nos matières premières crée une valeur ajoutée pour l’exploitation familiale transmise par nos grands-parents et nos parents, soulignent Jérémie et Anthony Landrieaux. Nous participons aussi à l’économie locale en créant des emplois, un au laboratoire, un second au magasin durant les vacances scolaires. Notre neveu, Ugo, termine ses études pour s’installer avec nous en 2024. Notre sœur, qui gère la fabrication, la vente et la communication de la nouvelle filière a trouvé une vraie place dans l’EARL. »