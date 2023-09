Vincent Corneloup, originaire de l'Allier, remporte le prix d'ensemble du concours national charolais de 2023. ( © Herd-book charolais) Redoutable cumule le prix de champion sénior mâles et de grand champion mâles. ( © Herd-book charolais) Pasolini ressort de ce concours avec le prix de synthèse. ( © Herd-book charolais) Bien suitée, la grande championne Première décroche les prix de synthèse, championne sénior et grande championne femelles. ( © Herd-book charolais) Toranto remporte le titre de champion junior mâles grâce à son bon développement musculaire. ( © Herd-book charolais) T Belle repart de son premier concours avec le prix de championne junior femelles. ( © Herd-book charolais) Previous Next

L’itinéraire annuel du concours national charolais s’est arrêté dans le Cher, au pôle du cheval et de l’âne à Lignières, pour sa finale en 2023. « Une réussite totale », selon Sébastien Cluzel, président du herd-book charolais. Avec 127 exposants venus de 22 départements, l’évènement a pu accueillir de nombreux professionnels de la filière, sous un soleil de plomb. Au total, près de 7 000 visiteurs sont venus observer les charolais, dont 4 000 le jour du concours, le vendredi 8 septembre. « C’était un évènement très professionnel, bien que le grand public fût aussi présent le samedi. »

350 animaux en lice

Une quinzaine d’hectares était affectée aux expositions et aux animaux, logés sous des chapiteaux aérés. « La chaleur a fait davantage souffrir les éleveurs que leurs animaux », sourit Sébastien Cluzel. Parmi les 350 animaux en lice, certains champions étaient déjà connus. Les grands champions mâles et femelles, Redoutable et Première, étaient déjà présents au Salon international de l’agriculture et viennent d’élevages habitués aux concours. Bon développement squelettique et musculaire, femelles bien suitées, mâles avec beaucoup de croissance… « Les champions sont beaux et correspondent à nos attentes », assure le président du herd-book charolais.

L’année prochaine, des bovins espagnols entreront dans la compétition, qui se tiendra à Saint-Gaudens (Haute-Garonne). « Nous souhaitons ouvrir le concours aux pays voisins européens, déclare Sébastien Cluzel. Des barrières sanitaires seront à lever, mais nous voulons créer des échanges commerciaux avec les pays frontaliers. »

Cécile Prétot

Prix Nom Père Mère Propriétaire Grand prix de championnat mâles Redoutable Leopoldo (RJV) Livraie (RR2 E) Lemaitre Rosanne/Pipponiau Loic (Nièvre) Grand prix de championnat femelles Première Nevers (RVS) Entette (RJ) Gaec Micaud (Allier) Prix de championnat males junior Toranto Monet (RJ) Melba (RR4 S) Gaec Richard/Hertault Julien (Vendée) Prix de championnat femelles junior T Belle Océan (RVS) Martinique (RR4 S) Gaec Clame-Andriot (Allier) Prix d’ensemble Corneloup Vincent (Allier) Prix de synthèse femelles Première Gaec Micaud (Allier) Prix de synthèse mâles Pasolini Neptune JC (RVS) Lipari (RJ) Bonnet Richard (Allier)