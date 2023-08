Pas moins de 160 animaux et une trentaine d’éleveurs ont répondu présent les 18, 19 et 20 août 2023 pour participer au concours national de la race. Malgré des contraintes de transport lors de la semaine du 15 août, des agriculteurs de l’Oise et de la Loire-Atlantique ont pu s'aligner aux côtés des Mayennais, majoritaires sur le ring. « C’était une belle réussite pour nous, nous avons accueilli beaucoup de public, se réjouit Ophélie Priault, directrice de l’organisme de sélection (OS) de la rouge des prés. Le repas du dimanche a regroupé 420 couverts pour déguster la viande AOP Maine-Anjou. »

Deux femelles — Royale et Merveille — ont déjà participé au Salon international de l’agriculture à Paris cette année. « Alexis Vaugarny et sa vache Sagesse ont fait leurs premiers pas à ce concours, souligne Ophélie Priault. Ils ont remporté le prix de championne en jeune vache. »

Du côté des mâles, c’était une première pour l’ensemble des champions. Leurs caractéristiques ? Du volume, une grande longueur de corps et un bon développement musculaire. Compromis entre développement squelettique et musculaire, ce sont les caractéristiques du standard de la race, revues en janvier 2023 — qui ont motivé les choix des juges. David Cadet, propriétaire de Texas — champion en veau de l’année — a décroché le prix d’ensemble de cette saison. L’année prochaine, le concours prendra place dans le Maine-et-Loire.

Cécile Prétot

Palmarès du concours national de la rouge des prés de 2023

Prix Nom Propriétaire Champion jeune mâle Spiderman EARL Claeys (Oise) Champion mâle adulte Ourasi Salmon Sylvie (Mayenne) Grand champion mâle Ourasi Salmon Sylvie (Mayenne) Championne jeune femelle Sagesse Vaugarny Alexis (Sarthe) Championne jeune vache Royale Gaec Brasseul Naveau (Sarthe) Championne vache adulte Merveille Gaec Élevage Menard (Maine-et-Loire) Grande championne vache Merveille Gaec Élevage Menard (Maine-et-Loire) Prix d’ensemble Cadet David (Mayenne)