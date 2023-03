Après dix jours « inoubliables » au Salon international de l’Agriculture, Michel et Marine Van Simmertier et leur vache Ovalie sont de retour sur leur exploitation.

« Ce que nous venons de vivre est une chance unique dans la vie d’un éleveur », soulignent Michel et Marine Van Simmertier, épuisés et ravis. Leur vache Ovalie a été l’égérie du Salon international de l’agriculture (SIA) à Paris qui a mis la race salers à l’honneur en 2023. Le jeune couple de hors-cadre familiaux élève 80 mères inscrites sur 140 ha à Saint-Alyre-ès-Montagne (Puy-de-Dôme) à 1 130 mètres d’altitude.

« Lorsque le herd-book nous a demandé qu’une de nos vaches illustre les affiches du salon, nous avons choisi Ovalie pour sa beauté et sa docilité. Cette vache de cinq ans compte parmi les premiers veaux nés chez nous. Son père est un taureau d’excellente souche, prêté par le Gaec Claude Duval Père et Fils (Cantal). »

Accompagnée de ses jumelles nées le 4 janvier 2023, Ovalie, la bien-nommée pour un éleveur rugbyman, a assumé haut la main sa célébrité. Ses éleveurs également.

Fierté d’une race, d’un métier, d’un pays

« Nous exprimer sur notre profession, la race et le pays de notre cœur nous a motivés au plus haut point. Les journalistes ont tous été bienveillants. Lorsque l’annonce médiatique a été lancée mi novembre, nous avons enchaîné deux à trois interviews par semaine jusqu’au salon », expliquent Michel et Marine. Regarder leur vache sur des affiches géantes, accueillir de nombreux visiteurs du Salon explicitement « venus voir Ovalie », recevoir des paroles d’encouragement et de félicitations d’agriculteurs de toute la France… les a bouleversés.

« Nous tenions à faire passer un message fort sur notre métier et nos montagnes. J’ai pleuré au moment de la haie d’honneur que nous ont fait les éleveurs salers, le jour du concours sur le grand ring. La chanson de Wazoo et le clip où apparaissaient nos enfants, étaient diffusés sur l’écran géant. C’était complètement magique », souligne Marine avec émotion. Pouvoir s’entretenir longuement avec le président de la République, celui du Conseil régional et de nombreux politiques, sans oublier le monde du rugby avec l’organisation d’une tombola pour la coupe du monde 2023, ont été vécu comme des moments privilégiés pour communiquer sur l’agriculture, sur l’amour de ce métier et ses difficultés.