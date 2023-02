Des lycéens et le groupe de musique Wazoo ont écrit une chanson sur l'égérie du prochain Salon de l'agriculture, la vache salers Ovalie. A l'origine un support de découverte de l'art musical, la création d'une chanson est devenue pour certains un moyen de s'affirmer en tant qu'agriculteur.

En décembre 2022, la professeure de terminaleMagali Rambert-Bugeia et le groupe de musique auvergnat Wazoo se lancent dans l'élaboration d'un projet pédagogique au lycée Pompidou d'Aurillac. L'objectif ? Initier les lycéens en terminale CGEA aux arts musicaux, en réalisant une chanson et un clip musical sur la mascotte du salon de l'agriculture, une salers du nom d'Ovalie. Ce projet prend rapidement une autre tournure en permettant aux élèves de prendre confiance en eux et dans le métier d'agriculteur.

Un chant de fierté

Peut-on faire briller le métier d'agriculteur en musique ? C'est le pari risqué, mais réussi de la professeure de français. "Dans ce projet, j'ai voulu apprendre aux élèves à avoir une bonne vision d’eux-mêmes et leur montrer qu'on pouvait transmettre une image extrêmement positive de leur métier", insiste-t-elle. Au début de l'histoire, le groupe de musique compose la mélodie, tandis que les élèves écrivent le texte.

En classe, ils commencent par énumérer tous les mots qu'ils connaissent sur la salers avant de les écrire au tableau. À ce stade, le morceau s'apparente davantage à une plaquette technique d'élevage qu'à un refrain. "Mais nous, ce qu'on veut c'est une chanson d'amour !", s'amuse-t-elle. En clair, parler d'amour pour aimer et faire aimer son métier. "Aujourd'hui, ils ont pris conscience de ces choses-là", affirme Magali avec conviction.

© Magali Rambert-Bugeia - Les terminales se concertent sur les paroles de la musique avec des mots représentant la race salers

La collaboration entre Jeff Chalaffre, compositeur de Wazoo et les lycéens qui connaissent les musiques du groupe par cœur est une évidence. "Certains jeunes du monde agricole n'ont pas forcément confiance en eux, on les prend parfois un peu de haut", déplore-t-il, pour qui défendre la ruralité et les campagnes est une priorité. Avec le temps, les terminales se sont progressivement affirmés, notamment durant le tournage du clip. "Ils se sont lâchés et exprimés", se réjouit l'artiste.

En avant première au lycée

Une projection en avant-première de la vidéo et de la chanson nommée "Ovalie" a eu lieu au Lycée Pompidou. "Voir les parents et les jeunes avec des étoiles dans les yeux, c'était touchant", témoigne Jeff Chalaffre. Le 1er mars prochain, la chanson sera présentée par les lycéens au Salon international de l'Agriculture pour le concours salers. L'occasion pour les élèves de montrer leur travail et de mettre à l'honneur l'agriculture en reprenant le refrain entraînant…"Ovalie, Ovalie, c'est une salers, on en est fier !"