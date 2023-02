La mécanique de prix et de volume différenciés A et B mise en place par Sodiaal depuis dix ans va tirer sa révérence en avril 2023. Un retour au prix du lait unique qualifié de « plus simple », mais surtout « plus adapté au nouveau contexte de la filière ».

« Une page majeure dans l’histoire de notre coopérative se tourne », souligne Sodiaal, dans un courrier adressé à ses sociétaires le 26 janvier 2023. À compter du mois d’avril 2023, « il n’y aura plus de colonnes prix A et prix B » sur la facture des éleveurs, mais un « prix du lait unique déterminé sur la base du mix produit global » de la coopérative. Le volume unique sera la somme des actuels volumes A et B. Il y a dix ans, à la sortie des quotas laitiers, Sodiaal a permis aux éleveurs le souhaitant de produire des volumes complémentaires (volume B) au prix de la valorisation beurre poudre (prix B). « Un bon moyen d’accompagner l’investissement sans pénaliser les producteurs ayant fait des choix différents », précise Damien Lacombe, le président de la coopérative, à La France Agricole. En 2022, nombreux sont les producteurs Sodiaal à avoir ajusté leurs volumes B prévisionnels pour profiter de l’embellie sur le marché des ingrédients laitiers. « Nous avons eu 18 % de volume B sur l’ensemble de la collecte au printemps dernier, sur la façade ouest, indique-t-il. Un niveau bien supérieur à ce que l’on connaît habituellement. Le prix B n’a dépassé le prix A qu’à de rares occasions en dix ans. Cela reste exceptionnel. » S’adapter aux évolutions du marché Les temps changent. Confronté à « une diminution durable de la collecte laitière », le conseil d’administration a pris la décision d’abandonner ce système de double prix. Qui plus est, « notre stratégie #Value visant à positionner la coopérative sur des marchés moins volatils porte ses fruits, se félicite Damien Lacombe, qui ne manque pas de rappeler l’actuelle dépréciation sur le prix de la poudre maigre. Nous reprenons la main sur la valorisation du lait. » © Cédric Faimali - « Notre stratégie visant à positionner la coopérative sur des marchés moins volatils porte ses fruits », se félicite Damien Lacombe, le président de Sodiaal. Dès le second trimestre 2023, les volumes contractuels seront donc rémunérés à un prix unique, suivant la logique de l’actuel prix A, bien que la formule de prix soit temporairement suspendue jusqu’à l’assemblée générale de juin. Le volume C restera d’actualité en cas de dépassement. Cette manœuvre simplificatrice vise à « fournir la meilleure valorisation possible » du lait des associés coopérateurs. « Ce n’est pas l’arrêt du prix B en tant que tel qui va faire progresser le prix moyen versé aux producteurs, mais bien notre capacité à aller chercher de la valeur sur le marché export et pendant les négociations commerciales », conclut Damien Lacombe.

Alexandra Courty