Malgré un léger repli du prix du lait européen en décembre 2022, en lien avec la dépréciation des cours des commodités, l'année 2022 atteint des niveaux records. D'après les données de la Commission européenne, le prix du lait dépasse les 500 €/1 000 litres en moyenne sur douze mois.

En 2022, le prix du lait versé aux producteurs européens n'a cessé de croître jusqu'en novembre. Il s'établit en moyenne annuelle à 501 €/1 000 litres. L'effervescence semble néanmoins se clamer en fin d'année.

La Commission européenne chiffre le prix du lait à 574,1 €/1 000 litres pour le mois de décembre, soit un léger repli de 0,6 % sur un mois après presque 2 ans de croissance continue. Entre les mois de novembre et décembre 2022, le prix du lait recule notamment de 6 % en Allemagne (579 €/1 000 litres) et de 0,6 % en Irlande (689 €/1 000 litres). Il se stabilise aux Pays-Bas (625 €/1 000 litres ) et grignote encore 1,4 % en France (495 €/1 000 litres).

Sur un an, les hausses restent substantielles. À l'échelle du Vieux Continent, le prix du lait progresse de presque 40 % entre décembre 2021 et décembre 2022. C'est également le cas en Allemagne, en Irlande, en Italie ou aux Pays-Bas. La croissance annuelle se chiffre à 24 % en France.

Cotations beurre poudre en repli

Les tendances observées sur la fin de l'année sont à mettre en lien avec la récente dépréciation des cotations beurre poudre européennes. Les niveaux restent néanmoins élevés au regard des dernières décennies.

Le cours de la poudre de lait écrémé recule depuis le mois de septembre 2022. A la fin de janvier 2023, elle est estimée à 2 520 €/t (–28 % par rapport à 2022). Le beurre, en repli depuis octobre, atteint 4 930 €/t sur la même période (–16 % par rapport à 2022).