Les livraisons de lait de vache ont augmenté au mois de novembre par rapport à l'année dernière. Cette tendance s'observe dans la plupart des grands bassins laitiers et dans les autres pays de l’Union européenne en octobre.

"En novembre 2022, la hausse de la collecte de lait de vache observée en octobre se confirme mais de manière modérée. La collecte progresse ainsi de 1,1 % par rapport au niveau faible de novembre 2021." C’est le constat que dresse Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, le 13 janvier 2023 dans sa note d’Infos rapides.

En recul de janvier à novembre

En revanche, sur les onze premiers mois de l'année, la collecte laitière accuse néanmoins d'un retrait de 0,8 % par rapport l'année précédente. En 2021 la production cumulée de janvier à novembre était de 23,49 millions de litres à 21,38 en 2022.

Au niveau des prix, celui du lait standard conventionnel, a augmenté de 29,6 % sur un an et s’élève à 459 euros par millier de litres. "Tous types de lait confondus, le prix standard progresse de 26,2 % par rapport à novembre 2021 pour s’établir à 472 euros par millier de litres", indique Agreste.

Au niveau européen et au mois d'octobre, la collecte laitière européenne (UE27) est en hausse de 1,7 % sur un an. Cette dernière est tirée par l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, qui constituent les principaux producteurs d'Europe.

Elle s'élève également en Pologne et en Irlande. Elle reste néanmoins en retrait en Italie et en Espagne.