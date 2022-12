Les livraisons de lait de vache ont augmenté au mois d'octobre par rapport à l'année dernière. La même tendance est observée à l'échelle européenne en septembre.

"En octobre 2022, la collecte de lait de vache progresse de 1,3 % par rapport à octobre 2021. Cette reprise reflète le dynamisme de la production dans la plupart des bassins laitiers, dans un contexte de niveau attractif des prix." C'est ce que décrit Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, ce 15 novembre 2022 dans sa note d’Infos rapides.

Un redressement de la collecte de lait

À la suite d'une "longue période de repli", les livraisons de lait de vaches s'élèvent de 1,3 % par rapport au mois d'octobre 2021. La collecte de lait est passée de 1 857 082 milliers de litres à 1 881 086 milliers de litres sur un an. En cumul de janvier à octobre, elle diminue de 1 % par rapport à la même période de 2021.

Du côté européen

La collecte laitière européenne (UE27) est en hausse de 0,9 % sur un an. Celle-ci est "tirée par le dynamisme des pays du nord et de l’est de l’Europe, tels que l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et l’Irlande", explique l'Agreste. Elle ajoute que "la collecte est toujours en retrait en Espagne".