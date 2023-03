Le premier bilan du CIC pour 2023-2024 suggère une baisse des stocks de fin de campagne en blé et en maïs chez les principaux exportateurs. En soja, production et consommation atteindraient des nouveaux records.

Le Conseil international des céréales (CIC) a livré le 16 mars 2023 ses premières estimations de bilan céréaliers pour la campagne de 2023-2024. L'offre en céréales (blé et céréales secondaires), incluant la production et les stocks d'ouverture, « devrait légèrement augmenter d'une année sur l'autre », estime-t-il. Le conseil table ainsi pour le moment sur une production de 2 283 millions de tonnes de céréales en 2023, en hausse de 1% sur un an. Les stocks de report sont estimés à 586 millions de tonnes à la fin de la campagne de 2022-2023.

Stocks de blé en baisse

Le CIC estime que la consommation devrait aussi progresser (2 288 millions de tonnes). Ce faisant, « les stocks de report devraient se resserrer à nouveau». Ces derniers sont ainsi estimés à 580 millions de tonnes à la fin de la campagne 2023-2024 (–1 % sur un an).

Les stocks de la fin de la campagne de 2023-2024 de blé sont estimés en baisse, à 279 millions de tonnes (–7 millions de tonnes sur un an), dont 58 millions de tonnes chez les principaux exportateurs (–9 millions de tonnes). Au contraire, les stocks de maïs sont attendus en hausse, à 261 millions de tonnes (+4 millions de tonnes). Mais ceux qui sont localisés chez les principaux exportateurs s'établisseraient à 48 millions de tonnes (–1 million de tonnes).

Soja : une «récolte mondiale importante»

En soja, le CIC s'attend à « une récolte mondiale importante», en lien avec une hausse des surfaces et des rendements. Il la chiffre pour l'heure à 522 millions de tonnes (+29 millions de tonnes sur un an).

« Dans le contexte d'une utilisation accrue des produits à base de soja dans les secteurs de l'alimentation animale, de l'alimentation humaine et de l'industrie », la consommation serait également à la hausse et atteindrait « un record de 173 millions de tonnes » (+6 millions de tonnes sur un an). Mais pas assez pour entamer les stocks : ces derniers sont estimés à 175 millions de tonnes (+ 2 millions de tonnes).