Grâce à une météo favorable en début de campagne, la production de melons est en hausse de 27 % en 2022 par rapport à celle de 2021. Les prix à la production s’envolent, avec + 44 % sur un an.

En cette fin de campagne 2022, les récoltes de melons atteindraient les 293 520 tonnes, soit une progression de 27 % sur un an et de 15 % par rapport à la moyenne quinquennale. C’est ce que révèle Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans une note d’infos rapides publiée le 28 novembre 2022.

Une production en hausse malgré la sécheresse estivale

En début de campagne, la météo chaude a favorisé la production qui, jusqu’à mi-juillet, a été largement supérieure à celle des campagnes précédentes.

En deuxième partie de campagne, « les conditions climatiques d’août ont perturbé les récoltes ». Les vagues de sécheresse successives ont ainsi compliqué la gestion de l’eau dans tous les bassins de production.

Ainsi, la production serait en hausse de 25 % pour le Centre-Ouest, de 18 % pour le Sud-Ouest et de 33 % dans le Sud-Est par rapport à l’an passé.

Dans le Sud-Est, deux tendances se dessinent avec d’un côté une campagne très satisfaisante en région Provence-Alpes-Côte-D’azur et de l’autre de fortes pluies qui ont inondé les parcelles en Languedoc-Roussillon, freinant voire mettant un terme aux récoltes.

Un recul marqué des surfaces en Centre Ouest

Selon les estimations, au 1er novembre 2022, les superficies dédiées à la culture du melon pour la récolte 2022 s’élèveraient à 13 025 hectares, soit une baisse de 1 % sur un an.

Si les surfaces sont en hausse de 3 % dans le Sud-Est, elles affichent un recul marqué dans le bassin Centre Ouest, avec -9 % en glissement annuel. « À l’échelle nationale, le repli est davantage prononcé pour les surfaces sous serre (-4 %) », précise le ministère.

Une météo favorable à la commercialisation

« Au début de la campagne 2022, la météo favorise une avance des récoltes, et donc une commercialisation plus précoce », rapporte Agreste. En outre, les températures élevées de l’été ont permis une bonne qualité gustative des melons et encouragé la consommation.

L’offre nationale « importante » et l’arrivée « tardive » des melons espagnols sur le marché ont fait baisser les prix en juin, ce qui a abouti à une crise conjoncturelle. Puis, de juillet à septembre, les cours se sont fortement redressés, dépassant les niveaux de 2021 et la moyenne quinquennale. Enfin, les prix à la production s’envolent en septembre 2022, atteignant + 44 % en glissement annuel.

Entre janvier et septembre 2022, les importations ont reculé de 19 % (126 100 tonnes) sur un an. Dans le même temps, les exportations ont augmenté de 1 % par rapport à 2021 (33 000 tonnes).