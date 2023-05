Le repli de la collecte laitière s’est amplifié en mars 2023 par rapport à la même période de 2022. Il a atteint 3,0 % après 1,1 % en février. En cumul sur les trois premiers mois de 2023, il est de 1,8 %, pour un volume collecté de 5,89 milliards de litres de lait. C’est le constat que dresse Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa note d’Infos rapide publiée le 15 mai 2023.

Dans la majorité des bassins de production

« Sur un an, la collecte est déficitaire dans la majorité des bassins de production, dont le Grand Ouest et le Grand Est, respectivement de 4,0 % et de 3,6 %, décrit Agreste. Elle se stabilise en Normandie et en Nord Picardie, et recule modérément en Auvergne Limousin. »

Au mois de mars toujours, la part du lait bio s’est établie à 5,3 % de la collecte totale nationale, contre 5,4 % en mars 2022. « La part du lait AOP/IGP baisse de 1,8 point par rapport à l’an passé, [et représentait] soit 15,0 % de la collecte totale contre 16,8 % en mars 2022 », détaille Agreste.

Dans les autres bassins de l’Union européenne, la collecte laitière a progressé en février de 0,8 % sur un an. « Elle est en nette hausse en Allemagne, aux Pays-Bas et en Irlande, plus modérément en Pologne et en Italie, mais reste en retrait en Espagne, comme en France », précise Agreste.

Eric Roussel