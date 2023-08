Le blé français a enregistré une baisse marquée cette semaine en raison des annonces décevantes de la Commission européenne concernant les exportations de blé depuis le début de la campagne. Le maïs a également suivi cette tendance, encouragé par les excellents résultats de la récolte brésilienne. A contrario, le colza a rebondi sous l’influence de conditions toujours trop sèches au Canada.

Baisse des prix du blé malgré les attaques en mer Noire

Malgré les tensions persistantes en mer Noire, les exportations françaises décevantes ont entraîné une baisse des prix cette semaine. La Commission européenne a notamment annoncé cette semaine une baisse de 11 % des exportations de blés européens entre le 1er juillet 2023 et le 13 août 2023, par rapport à la même période de l’an passé. Jusqu’à présent, la France a exporté 680 000 tonnes de blé, principalement à destination du Maroc, beaucoup moins que les 1,4 million de tonnes expédiées lors de l’année précédente.

Ces dernières semaines, la France n’a pas réussi à rivaliser avec l’offre russe très agressive. En revanche, les exportations russes de blé pour le mois d’août 2023 pourraient atteindre 5 millions de tonnes ! En conséquence, le prix du blé rendu à Rouen a chuté de 15 €/t, à 221,25 €/t, tandis que le prix en dollars du blé Fob à Rouen a baissé de 19 $/t, à 247 $/t. Le blé français est maintenant légèrement plus compétitif que le blé russe, avec un écart de 3 $/t pour la même qualité (11,5 % de protéines). Cette amélioration est aussi due en partie à une légère diminution de la parité euro/dollar, qui est au plus bas depuis le début du mois de juillet. Les prix du blé russe pour la même qualité ont, eux, augmenté de 2,5 $/t cette semaine. Les blés à 12,5 % de protéines ont même progressé de 5 $/t.

Cette remontée est la conséquence des négociations en cours entre la Russie et l’Inde concernant l’importation potentielle de plusieurs millions de tonnes de blé russe. En Inde, l’inflation des prix intérieurs du blé et de la farine est très importante, et est en partie due à une récolte décevante. Le gouvernement indien a annoncé son intention de libérer 5 millions de tonnes de sa réserve stratégique de blé pour apaiser l’inflation, mais le pays devra reconstituer ses stocks. De plus, la mousson en Inde reste un facteur crucial pour la prochaine récolte et, au cours des quinze premiers jours d’août, les précipitations ont été inférieures de 40 % à la normale.

La semaine a également été marquée par une nouvelle attaque russe sur le port ukrainien de Reni, sur le Danube, dans la nuit de mardi à mercredi. Des silos à grains ont une fois de plus été endommagés. Malgré cet événement, Euronext n’a pas fortement réagi puisque le contrat sur août n’a grimpé que de 2 €/t pour le blé mercredi, avant de diminuer d’autant le lendemain. Enfin, dimanche dernier, la Russie a tiré des coups de semonce en direction d’un bateau turc se dirigeant vers le port d’Izmail en Ukraine, après que le commandant ait refusé un contrôle.

Nette contraction des prix du maïs français

Cette semaine, les prix du maïs français pour la nouvelle récolte ont connu une baisse de 9,5 €/t pour le Fob Rouen et de 21 €/t pour le Fob Bordeaux. Les pluies ayant arrosé une partie du territoire français ont contribué à ce recul des cours. Selon Céré’Obs, 84 % des maïs en France étaient d’ailleurs jugés dans un état bon à excellent au 14 août 2023. À la même date l’année précédente, seulement 50 % étaient dans cet état.

Aux États-Unis, les conditions restent moyennes, mais elles se sont tout de même améliorées ces derniers jours. Les notations des cultures en état bon à excellent ont augmenté de deux points cette semaine et sont un peu supérieures à celles de l’année précédente. Le maïs américain Fob Gulf est coté à 212 $/t désormais, en légère baisse de 1 $/t sur la semaine, tandis que le maïs brésilien a reculé de 7 $/t, à 204,5 $/t. Les prix mondiaux du maïs ont diminué en raison des perspectives très positives pour la safrinha. En effet, la deuxième récolte de maïs au Brésil bat son plein et s’annonce tout simplement record. La récolte progresse rapidement grâce à des conditions météorologiques favorables. Le Conab (Office national brésilien de l’agriculture) a revu à la hausse son estimation de production totale de maïs à presque 130 millions de tonnes. Les exportations du Brésil sont dynamiques, et l’Association nationale des exportateurs de céréales a indiqué que 9,8 millions de tonnes pourraient être expédiées en août (contre 6,8 millions de tonnes en août 2022).

En revanche, la situation est bien différente en Ukraine, même si les exportations depuis le Danube se poursuivent malgré les attaques régulières. Les flux sortant de l’Ukraine sont considérablement réduits par rapport aux mois précédents.

Hausse des cours du colza

Cette semaine, les prix du colza en France ont augmenté de 7 €/t pour atteindre 461 €/t rendu Rouen et 468 €/t en fob Moselle, soutenus par une hausse des cours mondiaux.

Au Canada, les récoltes viennent de débuter. Pour le moment, seulement 1 % des canolas a été récolté dans le Saskatchewan. Les inquiétudes concernant l’impact de la sécheresse sur le rendement persistent. Cela continue de soutenir les cours du canola au Canada, d’autant plus que la demande locale est renforcée par les excellentes marges de trituration. Par ailleurs, la hausse des prix de l’huile de soja a également soutenu les prix du canola. Cela découle du temps sec qui affecte les rendements potentiels du soja aux États-Unis. Le ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA) a en effet revu en baisse sa prévision de récolte de 2023 de presque 3 millions de tonnes dans sa dernière publication mensuelle du 11 août, ce qui la place désormais en recul de 2 millions de tonnes par rapport à la récolte 2022.

Les prix de l’huile de palme ont également participé à la hausse des cours du colza. En effet, les exportations malaisiennes sur la première quinzaine du mois d’août ont augmenté de près de 20 % par rapport à la même période sur juillet. Par ailleurs, les prévisions météorologiques indiquent un temps sec et chaud dans de nombreuses régions en Indonésie. Cela pourrait impacter la production sur les prochains mois.

Enfin, le repli de l’euro face au dollar a permis aux graines européennes de regagner en compétitivité à l’exportation, ce qui a aussi soutenu les prix français.

Tourteau de soja : léger repli des cours

La baisse des prix se poursuit sur le marché du tourteau de soja. Cette semaine, le prix sur la Bourse de Chicago (CBoT) a perdu 35 $/t sur le rapproché. Le cours hexagonal a suivi ce mouvement, reculant légèrement de 5 €/t à Montoir-de-Bretagne. La demande morose du secteur animal européen est la principale raison derrière cette baisse des cours. La dynamique de demande mondiale est aussi à la peine.

En Chine notamment, malgré des importations chinoise de soja élevées ces dernières semaines, la reprise économique reste fragile. L’économie de l’empire du Milieu peine à redémarrer après la crise sanitaire, entre une croissance inférieure aux prévisions et une consommation atone. De quoi rendre plus prudents les investisseurs sur les marchés boursiers.

D’autre part, le niveau de trituration de soja aux États-Unis demeure à un niveau record, ce qui contribue à une offre fournie de tourteau de soja sur le marché nord-américain. Le cours du tourteau a aussi été entraîné vers le bas au début de la semaine à la suite d’une amélioration des conditions de cultures de soja aux États-Unis. Au 13 août 2023, 59 % des champs étaient en état bon à excellent contre 54 % une semaine plus tôt. Toutefois, l’annonce de températures très chaudes sur les prochaines semaines dans le Midwest a contribué à soutenir les cours du soja au milieu de la semaine. Les plantes sont en pleine phase de remplissage qui nécessite beaucoup d’eau : ces fortes températures pourraient donc avoir un effet néfaste sur les rendements du soja des États-Unis. Cela a freiné le repli des cours du tourteau de soja sur les marchés des États-Unis et européens.

À suivre : évolution conflit en mer Noire, potentielle suppression des taxes sur les importations de blé en Inde, baisse de l’euro face au dollar, météo en Amérique du Nord (blé, orge, colza, maïs, soja), en Europe et en mer Noire (maïs, tournesol) et en Argentine (blé, orge, maïs), production d’huile de palme en Asie du Sud-Est, conjoncture économique mondiale (croissance, inflation).