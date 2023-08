Alors que les institutions européennes entendent renforcer les règles sur le transport des animaux vivants, la Sepab, Société d’exploitation du parc à bestiaux du port de Sète (1), a lancé en 2021 une démarche expérimentale baptisée Exportwell. Elle vise à objectiver le bien-être des bovins durant les traversées et donner aux opérateurs les moyens techniques d’évaluer et d’améliorer leurs pratiques. Les premières conclusions de ces travaux menés avec l’appui scientifique de l’Inrae, sont plutôt positives.

258 génisses observées

Le comportement de 258 génisses laitières gestantes équipées de colliers connectés a été étudié au cours de sept voyages en Méditerranée. Les traversées à destination de l’Algérie ont eu lieu en été et en hiver. Les données recueillies montrent une bonne adaptation des bovins à leur nouvel environnement ainsi qu’aux personnes qui s’en occupent. « Les moyennes des temps d’ingestion, de rumination et de posture debout ne sont pas différentes entre les animaux en ferme et en mer, observe Lucie Bouscatel, responsable projet bien-être animal à la Sepab. Aucune différence significative entre les concentrations en cortisol (hormone du stress), en créatinine et RCCU (rapport cortisol/créatinine) n’a été relevée. »

D'après l'étude menée par la Sepab avec le concours de l'Inrae, les animaux s'adaptent bien à leur nouvel environnement à bord d'un navire. ( © Sepab)

Alors que le temps passé sur le navire n’influe pas sur le comportement des animaux, les variations de l’environnement physique (température, humidité, concentration en ammoniac et vitesse de l’air) ont un impact sur leur confort. « Ces paramètres sont maîtrisables grâce à des actions préventives », souligne la spécialiste.

Vers un outil numérique

Outre l’amélioration des connaissances sur le bien-être des animaux en cours de traversée, les travaux réalisés avec l’appui scientifique de l’Inrae de Clermont-Ferrand vont servir à la mise au point d’un outil numérique de référence capable de transmettre à terre toutes les données. Il s’agit également d’aboutir à un standard portant sur l’hébergement, l’alimentation, la manipulation des animaux avec des procédures uniformes pendant le transport entre l’Union européenne et les pays tiers. Une certification des pratiques ainsi que l’affichage d’un score sur le bien-être animal à bord des bateaux sont prévus.

Anne Bréhier

(1) Leader européen du transit et du stockage de bétail vivant, la Sepab organise la traversée de la Méditerranée de 85 000 bovins par an en moyenne. Le convoyeur travaille sur des navires bétaillers. Les animaux sont débarqués des camions et installés dans des box à bord.