« Bien que les rendements évoluent d’une année à l’autre, les écarts entre bio et conventionnel sont stables dans le temps. En 2022, les rendements en grandes cultures conduites en agriculture biologique (AB) sont inférieurs à ceux observés en agriculture conventionnelle », déclare Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans une note d’infos du 5 juin 2023. Ces écarts varient en fonction des cultures et des régions.

Des différences entre les cultures

L’écart relatif en pourcentage entre les rendements en biologique et en agriculture conventionnelle est le plus important pour le blé tendre avec 57 %. Il varie de 28 % pour le tournesol à 47 % pour l’orge d’hiver. De manière générale, il y a une plus grande différence avec le conventionnel avec les cultures d’hiver que celle de printemps.

La raison ? L’interdiction des traitements phytosanitaires de synthèse contre les ravageurs engendre une plus grande sensibilité des cultures d’hiver face aux intempéries, notamment les précipitations. « Du fait de leur cycle végétatif plus long, ces cultures font également l’objet d’un nombre supérieur de traitements », précise Agreste.

D’une région à l’autre

La localisation géographique des cultures biologiques est en partie responsable des rendements. Premier constat, il y a plus de surfaces biologiques réparties dans le Sud, où les rendements sont généralement moins importants pour une majorité des cultures. A contrario, les rendements sont plus élevés au Nord et davantage de cultures conventionnelles y sont implantées.

Il existe néanmoins des différences régionales entre les rendements biologiques. « En Auvergne-Rhône-Alpes, les rendements en biologique sont plus proches des rendements en agriculture conventionnelle que dans les autres régions. Cette proximité des rendements biologiques et conventionnels se retrouve dans une moindre mesure dans le Centre-Val de Loire », explique Agreste.

L’écart de rendement est plus grand en Bourgogne-Franche-Comté, surtout pour les cultures d’hiver. Les écarts sont aussi importants en Occitanie, notamment pour les cultures de printemps.

