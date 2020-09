Mardi 8 septembre 2020, la Cuma Catramca dans l’Aisne a arraché l’équivalent d’un camion de betteraves à la demande de la coopérative Tereos pour la mise en route du centre de réception de Bucy. Résultat : 33 tonnes à l’hectare. Pour l’agriculteur habitué à des rendements entre 95 et 100 tonnes par hectare, c’est une situation catastrophique.

Franck Dumont, le chauffeur de l’intégrale précise que l’arrachage a eu lieu dans la fourrière. « Habituellement, il y a une différence de 20 tonnes entre la fourrière et le reste du champ. » Même avec ce différentiel, la situation reste très préoccupante.

Ne pas perdre sur tous les tableaux

Jean-Charles Germain, adjoint régional à l’Institut technique de la betterave (ITB) pour le département de l’Aisne s’attend à des rendements catastrophiques. Pour lui, trois facteurs sont en cause : les levées décalées, la sécheresse et bien sûr la jaunisse. Il s’attend même à ce que les betteraves perdent de la richesse avec l’arrivé des prochaines pluies. « Elles vont devoir refaire des feuilles et on a déjà vu des baisses de richesse de trois points à cause de cela. »

Les sucreries pourraient démarrer plus tard que d’habitude, retardant aussi les premiers arrachages. Pourtant, Jean-Charles Germain ne conseille pas de modifier les dates de chantier. Arracher dans de mauvaises conditions pénalise l’implantation du blé qui suit. « Une année comme celle-la, il ne faut pas perdre sur tous les tableaux.. »

Attention à la non-récolte

Maxime Buizard, agriculteur à Egry dans le Loiret n’aura probablement pas de meilleures betteraves. Son prélèvement du 7 septembre 2020 annonce un rendement de 24 tonnes par hectare.

Prélèvement dans ma parcelle de betteraves. Estimation à 32 tonnes par hectares. Si on retire celles trop petites pour être arrachées, ça tombe à 24 t/ha.

24 t/ha !!! pic.twitter.com/nFcbZfLlIk — Maxime Buizard (@MaximeBuizard) September 7, 2020

Il hésite même à ne pas récolter dès cette année, puisqu’il a l’intention d’arrêter la betterave à moyen terme.

Jean-Charles Germain met cependant en garde les agriculteurs qui souhaitent faire de même. « Laisser une récolte de racine dans le sol, c’est favoriser la pression parasitaire pour les cultures suivantes. Seuls les agriculteurs qui envisagent d’arrêter de semer des betteraves peuvent opter pour cette solution. »

