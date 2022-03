« Afin de réduire le déséquilibre actuel entre l’offre et la demande, il convient d’octroyer une aide au stockage privé de viande de porc et d’en fixer le montant à l’avance », considère la Commission européenne, d’après une publication au Journal officiel de l’Union européenne le jeudi 24 mars 2022.

Les opérateurs pourront présenter leur demande dès le 25 mars, et jusqu’au 29 avril 2022.

Un montant d’aide fixé à l’avance

Le dispositif concerne des périodes de stockage de 60, 90, 120 ou 150 jours, pour les viandes de porc fraîches ou réfrigérées qui n’ont pas encore été mises en stock. Chaque demande doit couvrir une quantité minimale d’au moins 10 tonnes pour les produits désossés et d’au moins 15 tonnes pour les autres produits.

Le montant d’aide, établi « sur la base des frais de stockage et d’autres facteurs de marché pertinents », varie selon la catégorie de produits et le nombre de jours de stockage. Par exemple, pour les demi-carcasses et les carcasses entières d’animaux jusqu’à 20 kg, l’aide octroyée est fixée à 270 €/tonne pour 60 jours, contre 317 € pour 150 jours.

Le montant de l’aide est fixé « à l’avance afin de permettre la mise en place d’un système opérationnel rapide et souple pour les opérateurs », soutient la Commission.

Ralentissements à l’exportation

Cette décision de la Commission européenne intervient alors que le secteur de la viande porcine fait face à de « graves difficultés ». « Le ralentissement important des exportations vers la Chine, la propagation de la peste porcine africaine à un plus grand nombre d’États membres et la persistance des effets des restrictions liées à la Covid-19 exercent une pression sur le marché de l’Union pour les porcs de boucherie », justifie la Commission.

La dynamique des exportations de viande porcine en partance de l’Union européenne est d’autant plus perturbée, depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.