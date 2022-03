Les abattages de bovins ont reculé, toutes catégories confondues, de 6,7 % en têtes et de 6,6 % en poids entre février 2021 et 2022.

Parmi les femelles, les abattages de vaches laitières sont ceux qui accusent le repli le plus marqué : 9,6 % en nombre de têtes et de 9,8 % en tonnage sur un an, selon la dernière note d’Infos rapides d’Agreste, mise en ligne le 25 mars 2022.

Moins de vaches allaitantes

Les abattoirs reçoivent également moins de vaches allaitantes : - 3,5 % en nombre de têtes et - 3,0 % en tonnage sur un an. Quant aux abattages de génisses, ils reculent de 4,4 % en têtes et 5,3 % en tonnage, selon le service statistique du ministère de l’Agriculture.

Du côté des mâles aussi, l’activité recule. Les abattages d’animaux de 8 à 24 mois chutent de 9,9 % en têtes et de 10,7 % en tonnage sur un an. Ceux de mâles de plus de 24 mois reculent de 4,4 % en têtes, et ceux de veaux de boucherie de 5,9 %.

