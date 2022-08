Le prix standard du lait de vache conventionnel poursuit sa progression. En mai, FranceAgriMer l’estime à 419 €/1 000 litres, soit une hausse de 26 % sur un an.

Une situation inédite, soutenue par un marché dynamique des commodités laitières. « Le prix des produits laitiers industriels atteint des niveaux très élevés, à savoir 3 900 € la tonne pour la poudre maigre (+55 % par rapport à 2021) et 7 000 €/t pour le beurre (+75 % par rapport à 2021) », indique Benoît Rouyer, économiste au sein de l’interprofession laitière (Cniel), dans sa vidéo de conjoncture mensuelle. Le cours de la poudre de lait écrémé « a tendance à légèrement refluer », remarque l’expert.

Suivre la hausse des charges

L’évolution du prix du lait permet de suivre, au moins partiellement, celle des charges. « L’indice général Ipampa du lait de vache a progressé de 21 % en l’espace d’un an. » Les postes « aliments achetés, engrais et énergie » pèsent de plus en plus lourds dans le budget des éleveurs.

« Nous traversons une période de forte inflation que les tensions géopolitiques et les sécheresses risquent de renforcer », conclut Benoît Rouyer.