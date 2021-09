En juin 2021, 99 613 bovins maigres ont été exportés depuis la France, d’après les chiffres publiés par Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture dans sa note d’Infos rapides publiée le 31 août 2021. Ainsi, les exportations de bovins maigres ont progressé de 6,9 % par rapport au niveau de juin 2020.

La demande italienne reste bien présente

Sur cette période, « les ventes vers l’Italie dépassent de 7,5 % le niveau de 2020 et de 19,3 % le niveau de la moyenne quinquennale, indique Agreste. La demande italienne se porte plutôt sur les génisses de plus de 300 kg (+22,5 % sur un an) et les broutards légers (+20,4 %). » Les exportations de mâles de plus de 300 kg augmentent de 1,5 % en comparaison à l’an passé.

A contrario, les ventes vers l’Espagne sont restées en retrait de 21,9 % par rapport à 2020. « Le marché algérien se montre peu actif et recule quant à lui de 36,9 % sur un an », indique Agreste.