« En mars 2022, les abattages de bovins reculent de nouveau. Ce repli touche toutes les catégories », résume Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa dernière note d’infos rapides diffusée le 29 avril 2022.

Les abattages de vaches se replient

Les abattages de gros bovins baissent de 2,9 % sur un an en mars, en nombre de têtes. Les mâles de 8 à 24 mois sont les plus touchés (- 6,9 % par rapport 2021), devant ceux d’animaux âgés de plus de 24 mois.

Le repli est moins marqué sur les femelles. Les abattages des vaches laitières sont presque à l’équilibre (- 0,6 %). Ceux des vaches allaitantes et de génisses se replient respectivement de 1,1 % et 2,2 % sur un an.

En cumul sur le premier trimestre 2022, le nombre de gros bovins envoyés à l’abattoir chute de 6,1 % par rapport à la même période en 2021.

Les cours ont grimpé

« Les cours sont à la hausse dans un contexte de déficit d’offre d’animaux aux niveaux national et européen », souligne Agreste.

Les vaches de type O atteignent 4,4 €/kg de carcasse en moyenne (+ 39,3 % par rapport 2021) et celles de type R grimpent à 4,86 €/kg de carcasse (+ 19,9 %). « À 4,90 €/kg de carcasse, le cours des jeunes bovins poursuit sa hausse et dépasse de 28,2 % son niveau de mars 2021 », complète la note.