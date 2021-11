Union européenne

Un automne 2021 favorable aux semis de céréales et colza

réservé aux abonnés

8 h

La Commission européenne estime que l’automne 2021 a assuré de bonnes conditions pour les semis de céréales et de colza dans la plupart des régions de l’Union européenne. © Cédric Faimali/GFA

La plupart des agriculteurs européens ont bénéficié de bonnes conditions pour les semis et la levée des céréales d’hiver et des colzas. C’est ce que constate la Commission européenne dans son dernier bulletin mis en ligne le 22 novembre 2021. Quelques régions du centre et de l’est de l’Union européenne ont souffert d’un déficit hydrique ou plus marginalement de pluies abondantes.