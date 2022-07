Union européenne

La météo affecte les rendements des cultures d’été

La sécheresse et le stress thermique dans de nombreux pays de l’Europe pénalisent les maïs grain dont les rendements sont estimés à 7,25 t/ha contre 7,87 t/ha en moyenne sur cinq ans. © C. Faimali/GFA

Maïs, tournesols et sojas sont affectés par la sécheresse et les fortes températures dans une grande partie de l’Europe. Bruxelles annonce ainsi des rendements en deçà de ceux prévus le mois dernier et de la moyenne quinquennale.