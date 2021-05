L’eau tant attendue a daigné faire son apparition, pour le bonheur des cultures. FranceAgriMer a néanmoins une nouvelle fois revu à la baisse la note de l’état du blé tendre et de l’orge d’hiver. Sur pois, il convient de surveiller les maladies apparues après l’épisode de gel.

La « danse de la pluie » a porté ses fruits la semaine dernière sur de nombreux secteurs. Une aubaine pour les semis de maïs : selon le bulletin Céré’Obs de FranceAgriMer, publié le 7 mai, 89 % de la surface prévue en maïs était semée le 3 mai 2021, avec une avance de deux jours sur la moyenne des cinq dernières années.

La danse de la pluie a été efficace chez nous, 15 mm vendredi et samedi ce qui nous permet de finaliser la préparation des terres à maïs sans poussière pour semer demain avant de nouvelles pluies en fin de semaine ! Les oiseaux sont heureux !#FrAgTw pic.twitter.com/dev3fckeqQ — Julien (@CHATELLIERJu) May 2, 2021

Selon FranceAgriMer, les régions les moins avancées étaient la Bourgogne-Franche-Comté (75 % des semis effectués) et la Bretagne (80 %). Environ 39 % des parcelles de maïs étaient par ailleurs levées.

Première naissance en #Bzh malgré des matinées encore froides

Semis du 16 avril #FaAgTw pic.twitter.com/8mkLUOO5GC — Barach Daniel (@breizhdann) May 1, 2021

Tout va mieux après une bonne pluie.

Après 20 mm tout va mieux pic.twitter.com/1Ur45LR5mj — Sylvain PONS (@pons_sylvain) May 6, 2021

Le froid reste toujours présent et « mène la vie dure » aux jeunes plantules.

Entre les corbeaux et le froid, la vie d'un jeune pied de maïs est une aventure bien difficile...



On est pas passé loin d'un pied tout brûlé par le gel ce matin. pic.twitter.com/x3Jf41ZDcr — Antoine Thibault (@AgriSkippy) May 3, 2021

Les céréales apprécient la pluie, mais le gel a laissé des traces

Les gelées se sont poursuivies plus localement la semaine dernière, comme en Bretagne.

j'ai cru à une bonne rosée... et non encore une bonne gelée #FrAgTw pic.twitter.com/143Zj3w3sK — Anthony Kerhervé2 (@breizhfarmer) May 7, 2021

Les dégâts de gel sur les céréales se font plus visibles. FranceAgriMer a d’ailleurs de nouveau abaissé les notes d’état des cultures dans son dernier bulletin : 79 % du blé tendre était considéré en conditions « bonnes à très bonnes » le 3 mai 2021, contre 81 % la semaine précédente. La notation de l’orge d’hiver perd également un point, à 76 %, tandis que celles du blé dur et de l’orge de printemps restent stables, à 69 % et 82 %.

Aïe grosse casse due au gel #degatdegel sur cette orge d hiver secteur Loiret⤵️ pic.twitter.com/yUr53qv0Sq — Fabien Bellet (@Fabbellet) May 3, 2021

Le stade des 2 nœuds était atteint par 92 % du blé tendre, « avec un retard de quatre jours sur la moyenne des cinq dernières années », note FranceAgriMer, et 7 % étaient à épiaison. L’orge d’hiver cumulait également un retard de trois jours comparativement à la moyenne des cinq dernières années sur le stade des 2 nœuds, atteint dans 99 % des parcelles. Le blé dur était en revanche en avance d’une journée (93 % au stade des 2 nœuds).

Qui dit pluie dit protection fongi.

Et hop!

Un passage de bâton magique!

1h de gagné sur la rosée ...enfin les restes de d'hier.

Et maintenant, "feu à volonté" pour la protection fongicide des blés!#ceuxquifontlesessais pic.twitter.com/25zLAl3HnB — Patrick Pigeon (@Pat2816) May 7, 2021

Bactériose et ascochytose sur pois

Les épisodes de gel ont favorisé le développement de la bactériose dans certaines parcelles de pois, bactériose contre laquelle il n’existe aucune solution curative. Des cas d’ascochytose sont également signalés : « Les parcelles de pois d’hiver sont dans la période de risque, indique le bulletin de santé du végétal (BSV) de la Région Centre. L’évolution est à surveiller dès le retour de pluies significatives. »

Si le retour de la pluie fait le bonheur,des petites terres.

Au départ,c’était des petits foyers,

mais après...

Un vague souvenir de 2016,pour cette culture du #planprotéines #pois #bactériose #zoneintermédiaire #Yonne.

Je crains que celle-ci ne connaisse pas,la #moisson2021. pic.twitter.com/HRsBSrQlLQ — Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) May 4, 2021

Le BSV appelle également à la vigilance sur les pucerons verts, qui s’installent dans les parcelles. « De manière générale, le puceron vert doit être observé entre les stades des 10 feuilles ou début de la floraison et la fin du stade de la limite d’avortement (2-3 semaines après la fin de la floraison). Faisant suite aux arrivées précoces de l’an passé, il semble néanmoins important de surveiller ce ravageur dès la levée des pois, notamment en cas de temps doux et sec », indique le bulletin.