La collecte française de colza devrait atteindre 3,3 millions de tonnes en 2021, selon Terres Inovia. Soit un niveau équivalent à celui des deux dernières années malgré une baisse des surfaces de 15 % au niveau national sur la même période du fait d’une rentabilité insuffisante et des contraintes réglementaires.

> À lire aussi : La récolte de céréales d’hiver sera meilleure que l’année dernière (04/08/2021)

Un rendement moyen inespéré

« Alors que les récoltes sont encore très contrariées par les pluies au Nord et peinent à avancer, 85 % de la collecte française des graines de colza est terminée », détaille l’institut technique des huiles, protéines végétales et chanvre dans un communiqué daté du 6 août 2021.

> À lire aussi : La pluie contrarie les moissons (05/08/2021)

Terres Inovia table sur un rendement national moyen de plus de 35 q/ha, malgré les problèmes climatiques en sortie d’hiver et au printemps (alternance de pluies, sécheresse et gel), et les attaques de ravageurs d’automne (altises et charançons du bourgeon terminal).

Heureusement, « les dernières semaines se sont déroulées dans un contexte favorable à la nouaison et au remplissage permettant d’atteindre dans de nombreux cas un rendement dépassant les espérances », se félicite l’institut.

Certaines exploitations du Centre et de l’Ouest enregistrent des moyennes records à plus de 50 q/ha, « en parcelles saines avec des parcours sans fautes ». Et même les parcelles à la limite du retournement en avril-mai étonnent (20 à 35 q/ha dans les bonnes terres).

Hausse des intentions de semis

Grâce aux bons rendements de l’année, aux prix élevés et aux conditions actuelles d’humidité, Terres Inovia anticipe une hausse des surfaces pour les prochains semis. « Les niveaux de prix en colza sont actuellement nettement au-dessus de la moyenne de ces cinq dernières années ».

L’institut technique souligner aussi que « dans un contexte de prix élevé pour les différentes espèces de grandes cultures, les ratios de prix du colza par rapport à d’autres cultures d’hiver sont actuellement particulièrement favorables à l’oléagineux ».

Une attention particulière doit être apportée pour l’implantation du colza pour un enracinement optimum : diagnostic de l’état structural des sols en interculture, raisonnement des choix variétaux en fonction des contextes parcellaires, activation des leviers agronomiques que sont la fertilisation organique ou minérale au semis, le colza associé…

> À lire aussi : Se préparer au semis des colzas (04/08/2021)

Plan d’action contre les ravageurs d’automne

Concernant les ravageurs d’automne, Terres Inovia se félicite de la possibilité d’utiliser encore le phosmet (Boravi WG) à l’automne 2021, même si le retrait de la molécule au niveau européen est « aujourd’hui inéluctable ».

> À lire aussi : Bruxelles accorde un sursis d’un an au phosmet (14/05/2021)

« Un plan d’action coordonné par le ministère de l’Agriculture est en cours de construction mobilisant autour de Terres Inovia et de la Fop (fédération des producteurs d’oléagineux et de protéagineux, NDLR) plusieurs directions du ministère […] ainsi que l’Inrae », détaille l’institut.

Ces travaux doivent permettre de « proposer des solutions opérationnelles efficaces pour les semis de l’automne 2022 et accélérer la recherche et le déploiement de solutions alternatives dans la lutte contre les ravageurs d’automne ».

> À lire aussi : Colza, adapter la lutte contre les coléoptères à l’automne (21/07/2021)