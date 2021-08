La récolte de céréales d’hiver sera meilleure que l’année dernière

« Après une récolte de 2020 faible pour les cultures d’hiver, les productions sont en nette hausse en 2021. Les céréales atteindraient 66,7 millions de tonnes, contre 57,5 millions de tonnes en 2020, et la production de blé tendre augmenterait en un an de 7,5 millions de tonnes, à 36,7 millions de tonnes, pour un rendement moyen de 74,2 q/ha ».

C’est ce qu’indique la dernière note de conjoncture d’Agreste, le service de statistique du ministère de l’Agriculture, publié le 4 août 2021. « Si les quantités retrouvent un bon niveau, les inquiétudes se portent sur la qualité des grains, affectée par une forte humidité », ajoute le ministère.

Production et rendement du blé tendre en baisse sur un mois

Si le volume de blé tendre récolté en 2021 est estimé en hausse de 25,8 % par rapport à 2020 et de 10 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années (de 2016 à 2020), le ministère l’a néanmoins revu à la baisse comparativement à ses prévisions de juillet dernier, de –0,4 millions de tonnes.

« Les régions de l’Ouest, très impactées l’an dernier par la baisse de la production, voient leur récolte rebondir nettement : Poitou-Charentes (+63,6 % sur un an), Pays de la Loire (+55,6 %) ou encore Bretagne (+21,6 %), explique la note de conjoncture. Le rendement est révisé à 74,2 q/ha (75,1 q/ha au 1/07), supérieur de 7,8 % à la moyenne quinquennale de 2016 à 2020. » Les surfaces de blé tendre sont estimées à 4,94 millions d’hectares (Mha), soit +16 % comparativement à 2020.

La production de blé dur reste inférieure à la moyenne

Le ministère de l’Agriculture estime la production de 2021 de blé dur à 1,6 million de tonnes, en hausse de 21,7 % sur un an. Cependant, elle « resterait inférieure de 6,3 % à la moyenne quinquennale de 2016 à 2020 », détaille-t-il.

Le rendement moyen (55,2 q/ha) augmenterait de 6,3 % par rapport à 2020 et de 5,1 % sur la moyenne quinquennale de 2016 à 2020. La surface de blé dur s’élèverait à 288 000 ha (252 000 ha en 2020), soit +14,4 % sur un an. Elle serait toutefois en retrait de 10,8 % par rapport à la moyenne quinquennale de 2016 à 2020.

Les rendements d’orges augmentent

« La production d’orges, estimée à 11,7 millions de tonnes, augmenterait malgré une baisse de la sole (de 12,4 %, à 1,727 Mha) les rendements passant en un an de 52,8 q/ha, à 67,7 q/ha », indique le ministère. Les surfaces d’orges de printemps sont en nette baisse, à 538 000 d’hectares, représentant environ 31 % de la sole totale d’orges en 2021, contre environ 40 % en 2020.

La sole de colza passe en dessous du million d’hectares

Au 1er août 2021, le ministère table sur une récolte de colza en baisse, à 3,2 millions de tonnes (3,3 millions de tonnes en 2020), malgré une hausse de rendement de 11,6 % sur un an, à 33 q/ha. Il justifie ses prévisions par la baisse des surfaces « qui passent en dessous d’un million d’hectares, à 977 000 ha. »

La production de pois au sommet

« La production de protéagineux bondirait de 42 % sur un an et de 34,7 % par rapport à la moyenne de 2016 à 2020, fait savoir le ministère. Les surfaces seraient en progression de 7,1 % sur un an et les rendements, de 8,2 q/ha. »

La production de pois protéagineux serait en hausse de 43,9 % par rapport à 2020 et se répartirait à 80 % pour les pois protéagineux purs et 20 % pour les pois en mélange. La récolte de féveroles augmenterait de 37,1 % et celle du lupin doux de 3,4 %.

Justine Papin