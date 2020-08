pour vous connecter et poursuivre la lecture

Selon les données publiées le 24 août 2020 par le Coceral (Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux et agrofournitures), la production céréalière des 27 États membres de l’Union européenne et du Royaume-Uni atteindrait 295,5 millions de tonnes en 2020. Ce chiffre recule par rapport aux estimations de juin (299,2 millions de tonnes prévues), et à la production de 2019 (311,6 millions de tonnes).

La production européenne de blé tendre est estimée à 129,1 millions de tonnes, contre 146,8 millions de tonnes en 2019. « Les révisions à la baisse importantes en France et dans les pays des Balkans ne sont pas totalement compensées par des révisions à la hausse en Pologne, dans les pays baltes et en Scandinavie », informe le Coceral.

Rendements français en berne

En France, la production de blé tendre diminue de 9,84 millions de tonnes en 2020, à 29,70 millions de tonnes contre 39,54 millions de tonnes en 2019. Ceci résulte de la baisse conjuguée de la surface implantée en blé (4,35 millions d’hectares contre 5 millions d’hectares en 2019) et du rendement (68,3 q/ha contre 79,1 q/ha en 2019).

La production française de blé dur perd 0,26 million de tonnes sur un an, à 1,30 million de tonnes, avec un rendement fortement impacté de 51,6 q/ha contre 63,6 q/ha en 2019. L’écart est encore plus important en orge d’hiver, qui voit son rendement reculer de 13,3 q/ha sur un an, à 57,4 q/ha. La production s’élèverait à 11,30 millions de tonnes, contre 13,74 millions de tonnes en 2019.

Forte hausse de surface d’orge de printemps

La surface d’orge de printemps a largement augmenté dans l’Hexagone sur un an, passant 639 000 ha à 760 000 ha. Le rendement reste, comme les autres céréales, décevant, en recul de 14,3 q/ha, à 56,1 q/ha.

Le colza a lui aussi vu sa surface légèrement augmenter, à 1,12 million d’hectares contre 1,10 million d’hectares en 2019. Le rendement moyen passe sous la barre de 30 q/ha, à 29,7 ha, soit un recul de 1,9 q/ha sur un an. La production de l’oléagineux diminue légèrement, à 3,33 millions de tonnes contre 3,5 millions de tonnes en 2019.

