Le prix des semences de maïs devrait être revu à la hausse

Selon les chiffres de la FNPSMS, la France a implanté 85 000 hectares de multiplication d’hybrides commerciaux de maïs en 2021, soit une hausse de 7 % sur un an. « Il s’agit ainsi du deuxième plus haut niveau de production historique », précise-t-elle. Les semences seront commercialisées en France et en Europe pour les semis de maïs grain et fourrage 2022.