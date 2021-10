Une étude publiée le 4 octobre 2021 par l’Association de recherche technique betteravière (ARTB) fait le bilan de la production et du marché du sucre bio européen en 2020.

Bien que l’importation constitue encore à ce jour une part essentielle du marché (190 000 tonnes en 2020), la production domestique de sucre biologique de betteraves est en expansion.

Des surfaces de betteraves bio en nette progression

En effet, selon les estimations de l’association, les surfaces plantées s’affichent à près de 14 000 hectares en 2020, soit une hausse de 51 % par rapport à la campagne précédente. Elles restent néanmoins « très marginales puisqu’elles représentent moins de 0,01 % des surfaces de betteraves européennes », nuance l’ARTB. L’Allemagne, l’Italie et l’Autriche sont en tête, couvrant à elles seules près de 70 % des surfaces plantées.

Considérant qu’une part plus ou moins importante des surfaces peut être perdue par des attaques de ravageurs, et un rendement moyen compris entre 40 et 60 tonnes de betteraves à 16° par hectare, le marché européen du sucre biologique a représenté, selon l’ARTB, près de 275 000 tonnes en 2020-2021, soit une hausse de 3 % par rapport à la précédente campagne.

Deux éléments clés pour le développement de la culture

Selon l’association, deux enjeux majeurs sont à considérer pour permettre le développement de la culture biologique de betteraves dans l’Union européenne :

Le temps passé à désherber manuellement les parcelles : le développement de la robotique pourrait alors jouer « un rôle prépondérant » à moyen terme ;

pourrait alors jouer « un rôle prépondérant » à moyen terme ; Le contrôle du « risque climato-sanitaire » en trouvant des solutions viables de lutte contre les ravageurs : en témoignent les pertes de surfaces en Autriche causées par les charançons (59 % de pertes en 2020-2021).

Charlotte Salmon