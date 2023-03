Agriculteur en Seine-et-Marne, Vincent de Rieux assiste, impuissant, à un rodéo sauvage sur ses parcelles qu’il venait de semer. Dépité et en colère, il constate que les incivilités sont grandissantes, que « le travail des agriculteurs n’est plus respecté ».

Alors qu’il se rendait sur ses terres pour vérifier ses semis, Vincent de Rieux tombe nez à nez avec trois jeunes et leurs deux motocross en train de rouler sur ses parcelles. Il est près de 18 heures ce samedi 25 février 2023 à Saint-Sauveur-sur-Ecole, en Seine-et-Marne. « Quand je suis arrivé à proximité d’eux, je les ai vus qui prenaient la fuite, relate-t-il à La France Agricole. Ils tournaient en rond avec leurs motos. »

« Les agriculteurs ne sont plus respectés »

« Je suis complètement dépité, admet-il. Il y a la colère car ils saccagent mon travail qui permet de les nourrir. J’avais semé deux semaines plus tôt. Il y a aussi de l’incompréhension et de la frustration car ces jeunes ne réfléchissent pas aux conséquences. »

Et ce n’est pas la première fois que des rodéos sauvages sont organisés. « Ça arrive souvent, ils viennent le week-end, poursuit-il. En plus de ça, il y a l’incivilité de certains promeneurs qui traversent mes champs avec leurs chiens. Ils ne comprennent pas qu’on fait du mieux qu’on peut pour que ça lève, pour respecter au mieux la nature et on voit son travail piétiné au quotidien. C’est vraiment dur. »

© Vincent de Rieux - Vincent de Rieux a fait appel à l'OFB pour sécuriser le secteur.

Vincent de Rieux n’a pas porté plainte car, selon lui, « c’est peine perdue ». Il a tenté de poursuivre les trois jeunes en voiture, mais leurs deux-roues l’ont semé. Il s’est alors adressé à l’Office français de la biodiversité pour sécuriser le secteur. « Normalement, ces chemins sont interdits, explique-t-il. Il y en a marre de ce non-respect grandissant envers la nature et la propriété de nos champs. Le travail des agriculteurs n’est plus respecté, s’agace-t-il, alors qu’on est sans cesse critiqués. Et c’est de pire en pire. »