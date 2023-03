La collecte de lait de vache continue de reculer. Cette tendance concerne l’ensemble des bassins laitiers.

En janvier 2023, la collecte française de lait de vache recule de nouveau sur un an de 1,4 %. C’est ce qu’indique Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa dernière note d’Infos rapides diffusée le 15 mars 2022.

Le repli des livraisons est observé dans toutes les régions. Seules les régions de Normandie et de Nord Picardie sont épargnées avec une collecte laitière qui « s’oriente à la hausse », indique Agreste. Elle est en net retrait dans le Sud-Ouest et en Charente Poitou avec une diminution respective de 8 % et de 6,9 %.

Les prix du lait en hausse

Depuis le début d’année, les prix du lait conventionnel, biologiques et AOP/IGP progressent. Le prix du lait standard conventionnel s’élève de 25,5 % et s’établit à 470 euros/1 000 litres. Tous types de lait confondus, le prix standard progresse de 23,4 % par rapport à janvier 2022 pour s’établir à 483 euros/1 000 litres.

En janvier 2023, les prix du lait biologique poursuivent leur progression sur un an. Le prix du lait biologique standard et celui à teneurs réelles augmentent respectivement de 6,4 et de 6,9 % sur un an.