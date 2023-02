En décembre 2022, la collecte de lait se replie de 1,3 % par rapport à l’année précédente. Cette tendance est tirée par une diminution de la production dans de nombreux bassins laitiers.

À la suite d’une légère hausse en novembre, la collecte de lait de vache recule de 1,3 % sur un an en décembre 2022. Elle passe de 1 941 725 millions de litres en 2021 à 1 916 243 en 2022. En cumul annuel, elle est en retrait de 0,8 % par rapport à 2021. Ce phénomène « traduit la baisse de la production observée dans plusieurs bassins laitiers dont le Grand-Ouest ». C’est le constat que dresse Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, le 15 février 2023 dans sa note d’Infos rapides.

Autre tendance en Europe

Du côté européen, le tableau dressé est plus positif. En novembre 2022, la collecte laitière européenne (UE27) augmente de 2,1 % par rapport à novembre 2021. En cumul annuel, elle n’enregistre pas de fortes variations. Elle s’élève particulièrement en Allemagne et aux Pays-Bas mais recule en Italie et en Espagne.