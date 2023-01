À l’issue d’un conseil des ministres franco-allemand du 22 janvier 2023, Paris et Berlin ont décidé de « travailler étroitement » sur quatre axes prioritaires en matière d’agriculture.

À l’occasion du soixantième anniversaire du Traité de l’Élysée, le 22 janvier 2023, les ministres français et allemand ont réitéré leur souhait de renforcer leurs liens « dans tous les domaines qui sous-tendent une véritable souveraineté européenne ». Dans un communiqué de presse diffusé le même jour, les ministres de l’Agriculture Marc Fesneau et Cem Özdemir ont dégagé quatre projets clés à mettre en œuvre « au cours des prochaines années ».

1. Réduire l’usage des produits phytosanitaires

Les deux ministres veulent encourager leurs échanges sur les méthodes alternatives aux produits phytopharmaceutiques pour en réduire l’usage et les risques. En ce sens, un séminaire de travail conjoint sur les travaux engagés par les instituts de recherche va être créé.

2. Renforcer la production de protéines végétales

La France et l’Allemagne s’engagent à promouvoir la recherche, la production, la transformation et la consommation pour produire davantage de protéines végétales dans l’Union Européenne. Leur objectif est de rendre les systèmes alimentaires plus indépendants et résilients, en tirant parti des propriétés favorables des protéines végétales, en termes d’environnement, de climat et d’alimentation.

3. Harmoniser l’étiquetage des produits agricoles et alimentaires

Marc Fesneau et Cem Özdemir s’accordent sur une harmonisation européenne de l’étiquetage des produits agricoles et alimentaires pour mieux informer les consommateurs, et pour renforcer la transparence sur l’origine, la composition, la qualité nutritionnelle des aliments et les méthodes de production.

4. Adapter les forêts au changement climatique

Les deux ministres veulent renforcer leur coopération en matière d'adaptation et de résilience des forêts aux défis posés par le changement climatique, en particulier la lutte contre les ravageurs. Ils annoncent la création d’un groupe d’experts dédié à la lutte contre les scolytes.