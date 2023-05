Samedi, transmettre

Le samedi, c'est aussi parfois l'occasion de transmettre sa passion du métier.

Ici N3 en plein maniement de la pince NTester pour ajuster finement le dernier apport d'azote sur blé #FrAgTw#Agripapa#CeuxQuiVousNourrissenthttps://t.co/phhW9j1lvEpic.twitter.com/4k8HKwhd07 — ChristopheB. (@agritof80) May 13, 2023

Dimanche, la flemme

Je crois que ce soir, elle avait pas envie d'aller à la traite....#laviedemaferme#chiendefermepic.twitter.com/ZbMNol0VA0 — MarieAmélie Viargues (@MarieViargues) May 14, 2023

Lundi, poules mouillées

#MondayMotivation

Les champs de lin à....

Destination pour l'huile#ceuxquifontlagriculture#agriloving@DijonCereales@BleuBlancCoeur@110Bourgogne@terresoleopropic.twitter.com/HlQZsS3Cn9 — Pascal Cornet (@Pascal21cor) May 15, 2023

Mardi, chat mouille !

Elle l’a fait. 😈 pic.twitter.com/hDK0CUas3J — Laurie (@PoussierLaurie) May 16, 2023

Mardi, encore, en attendant la pub

Sinon je peux me reconvertir en publiciste photo pour les tracteurs 😊 pic.twitter.com/WBfOKbWq4j — Antoine Thibault (@AgriSkippy) May 16, 2023

Mercredi, contrôle

A peine arrivé, #babychou a entraîné parrain dans un tour de champ !

C’est vraiment un agri dans l’âme !#FrAgtwpic.twitter.com/fr7Dy6Gl15 — Charlotte (@MissBulleEncore) May 17, 2023

Jeudi, enrubannage

Belle journée d'enrubannage chez moi avec 224 bottes !

Et beaucoup d'entraide avec les voisins !

Demain c'est à moi d'aller chez eux! pic.twitter.com/s4mMGHWnwz — Sébastien Courtois (@SbastienCourto1) May 18, 2023

Jeudi, encore, « on t’attend »

Comité d’accueil avant la traite, ou comment comprendre qu’on est pas assez rapide #FrAgTwpic.twitter.com/pp1TsGh2lS — Pauline future cowtor🩺 (@Powline_Bs) May 18, 2023

Vendredi, les grandes manoeuvres

Une belle journée ensoleillée, l’idéal pour me promener a travers la campagne!

On démarre le ramassage de tous les chamallows sauvages nés cette nuit.

Il aura fallut quelques années pour la dompter, mais ça y est, j’arrive enfin à manœuvrer avec aisance ma grosse remorque#FrAgTwpic.twitter.com/iGBcZzM0h3 — Lorine (@Lorine_agri) May 19, 2023

Astrid Marguet