C’est sous un soleil de plomb qu’agriculteurs et entrepreneurs se sont donné rendez-vous les 5, 6 et 7 septembre 2023, à Outarville dans le Loiret, en terres beauceronnes. Dès l’ouverture, les vagues de visiteurs se sont succédées sur les stands. Tous ont pu découvrir le nouveau parcours de visite, version élargie de la configuration de 2021. Comme à chaque édition, les démonstrations organisées tout au long de la journée ont permis d’évaluer les performances des machines. Alors que les perspectives de vente de matériel s’annoncent très sombres pour la campagne 2023, on pouvait noter la présence d’un courant d’affaire dans les allées, pour des matériels très spécifiques.

Adaptation à la sécheresse

Fidèle sa réputation de « salon de solutions », Innov-Agri présentait de nombreuses solutions d’adaptation à la sécheresse. Une grande partie de l’allée principale était consacrée au matériel d’irrigation. Au milieu des enrouleurs et des rampes, Kulker présentait une solution d’irrigation en goutte à goutte, qui attirait de nombreux agriculteurs des environs, en particulier des producteurs de pommes de terre. L’entreprise proposait notamment un simulateur de coûts afin de comparer les performances d’une installation de goutte à goutte avec un dispositif classique. La sécheresse était également dans toutes les têtes chez les fabricants de matériel de travail du sol, avec un regain de solutions pour conserver la fraîcheur dans le sol, notamment avec des strip-tillers

L’autre tendance était la percée des matériels avec une motorisation alternative au GNR. JCB avait notamment mis les petits plats dans les grands avec plusieurs engins de manutention électriques. Chez New Holland, c’est le tracteur Methane Power qui était mis en avant. Ce tracteur fait d’ailleurs partie des matériels subventionnables dans le cadre du programme de la troisième révolution agricole. Dans l’attente de la liste des matériels subventionnables pour la prochaine vague, les quelques matériels concernés par la première vague étaient clairement mis en avant sur les stands. La possibilité d’obtenir une subvention de 20 à 40 % reste un argument majeur.

Techniques inédites

Les visiteurs d’Innov-Agri ont également découvert des outils inédits comme les herses à chaînes. Cette technique venue d’Australie est désormais proposée en Europe par Fliegl et DalBo. Cette solution permet de gérer de grosses quantités de résidus. Du côté de l’épandage, LisTech proposait un système d’épandage sans tonne monté sur un déchaumeur Catros 8 m d’Amazone, ce qui lui permet d’épandre 200 m3/h. Il faudra néanmoins prévoir 100 à 150 ch supplémentaires sur le tracteur, par rapport à la simple configuration de déchaumage.

Chez Duro, c’est l’Eole qui attirait tous les regards. Cette trémie frontale combinée peut accueillir plusieurs types d’outils depuis des rampes pneumatiques de distribution d’engrais jusqu’aux barres de semis.

Corinne Le Gall, Paul Denis et Loris Coassin