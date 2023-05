L’an dernier, 374 foyers de peste porcine ont été recensés dans les élevages européens, soit une baisse de 79 % par rapport à 2021. Cette diminution est « particulièrement marquée en Roumanie, en Pologne et en Bulgarie », où elle coïncide avec l’arrêt de l’activité d’élevage porcin d’un certain nombre de fermes, a détaillé l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) le 22 mai 2023, dans un nouveau rapport. L’organisation appelle toutefois à maintenir la « vigilance ».

« Rester vigilant »

Malgré ce recul, la Roumanie reste le pays le plus affecté avec 327 foyers, « soit 87 % du total » dans l’Union européenne. Le nombre de cas a aussi diminué de 40 % dans la faune sauvage, sous l’effet notamment d’une surveillance « plus intensive dans les zones touchées » ou voisines. « Il s’agit de la première diminution des cas de peste porcine africaine chez les sangliers (dans l’Union européenne, N.D.L.R.) depuis son introduction en 2014 », a souligné l’Efsa.

Son directeur exécutif, Bernard Url, a estimé dans un communiqué que ces chiffres montraient « des signes encourageants », preuve que les « efforts déployés pour enrayer la propagation du virus commencent à porter leurs fruits ». Cependant, « la situation dans l’Union européenne est loin d’être entièrement positive et nous devons rester vigilants », a-t-il ajouté, jugeant que la maladie « continue à perturber les économies locales et régionales ».

Des cas chez les sangliers

Par ailleurs, la situation épidémique s’est « détériorée » en 2022 dans les pays voisins de l’Union européenne : la Macédoine du Nord, la Moldavie, l’Ukraine et la Serbie, pays le plus touché avec 107 foyers sur 159. Au total, la peste porcine africaine a été détectée dans les élevages de huit pays de l’Union européenne : Allemagne, Bulgarie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie.

Ces huit pays ainsi que la République tchèque, l’Estonie et la Hongrie ont aussi relevé des cas parmi les sangliers. « Les agriculteurs, les chasseurs et les vétérinaires ont un rôle particulièrement important à jouer en signalant les cas suspects », a rappelé Bernard Url. Inoffensive pour les humains, cette maladie est mortelle pour les porcs et sangliers, et entraîne dans son sillage des abattages préventifs pour éviter sa diffusion. Fin mars 2023, un laboratoire français a obtenu des résultats « prometteurs » sur la voie d’un vaccin, avait annoncé l’agence sanitaire Anses.

