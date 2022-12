Après le T6 carburant au méthane comprimé, New Holland vient de dévoiler un T7 au méthane liquéfié.

New Holland poursuit le développement de solutions alternatives au GNR avec la présentation d’un prototype de T7.270 Methane Power LNG (Gaz Naturel liquéfié). Cette solution offre une alternative au biométhane comprimé qui alimente le T6 Methane Power déjà commercialisé.

Plus d’autonomie

L’avantage du biométhane liquéfié par rapport à la solution comprimée est qu’il double l’autonomie du tracteur. Le T7.270 étant amené à réaliser des travaux plus lourds que le T6, c’est un avantage de taille. Selon New Holland, la capacité de carburant est augmentée par quatre avec la solution LNG. Par rapport au T6 Methane Power, le T7 n’a pas besoin de réservoirs supplémentaires, ce qui lui confère un design quasiment identique à celui d’un T7.270 classique.

Produit sur la ferme

L’idée est d’utiliser le méthane produit sur la ferme grâce au partenariat avec le spécialiste de la microméthanisation Bennamann.

Bennamann couvre les fosses à lisier et fumier et récupère les émissions de méthane pour les convertir en biométhane liquéfié. Le méthane récupéré par le biais de poches au-dessus des fosses à lisier est stocké dans des réservoirs cryogéniques sans ventilation qui maintiennent le méthane sous forme liquide à -162°C. New Holland n'a pas encore annoncé de date pour la commercialisation de ce T7 Methane Power LNG.