« Ça y est, on s’est fait saccager ». Un agriculteur de Vouillé, dans la Vienne, a porté plainte le lundi 21 août 2023 après la dégradation de son système d’irrigation. Sébastien Berger, le président de la FDSEA qui l’a contacté, témoigne de la recrudescence des actes de vandalisme.

Jusqu’à 5 000 euros de dégâts

« J’ai été prévenu par la gendarmerie lorsque l’agriculteur, qui souhaite rester anonyme, a déposé une plainte », relate le président de la FDSEA 86, contacté par La France Agricole. Le tuyau de l’enrouleur, long de 300 à 400 mètres, a été scié en travers à deux endroits. « C’est en dépliant le tuyau pour le mettre en route que l’agriculteur s’est rendu compte que ça fuyait. »

Le tuyau long de 300 à 400 mètres a été scié en travers à deux endroits. ( © FDSEA 86)

« Il y a deux options : soit le tuyau est assez épais et un manchon suffira pour boucher les trous, soit le tuyau est trop usé et il faudra tout remplacer, explique Sébastien Berger. Dans le premier cas, c’est environ 1 000 euros. Mais s’il faut une bobine neuve, c’est autour de 4 000 à 5 000 euros, estime-t-il. Les agriculteurs en ont ras le bol et les assureurs finissent par les lâcher. »

Des SMS pour alerter les agriculteurs

« Nos adhérents ne nous disent pas tout, poursuit-il. Mais l’été dernier, il y a eu énormément de dégradations dans notre département. Et cet été, c’est la même chose. » La semaine dernière, un robinet a été fermé, « ce qui a fait monter en pression le système, et ce week-end, c’est l’histoire du tuyau scié. On n’a pas une semaine sans le sabotage d’un système d’irrigation. »

Son syndicat, assure Sébastien Berger, met pourtant tout en œuvre pour aider au mieux ses adhérents. « Au printemps 2022, on a mis en place un système d’alertes avec les gendarmes. Dès qu’une dégradation est constatée, j’envoie un SMS en huit cents exemplaires pour alerter les agriculteurs du département, pour les mettre en garde. » Un système actif sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Oriane Dieulot