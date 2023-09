« Les préparatifs de la campagne de vaccination IAHP entrent dans leur phase finale », assure le ministère de l’Agriculture, dans un communiqué de presse publié le 31 août 2023. D’après la rue de Varenne, deux étapes ont déjà été validées : la sélection de l’entreprise chargée de produire la première commande de vaccins (Boehringer Ingelheim, NDLR) en juillet 2023 et l’envoi du plan de vaccination officiel à la Commission européenne en août 2023.

« Les ultimes étapes seront franchies courant septembre : publication des arrêtés ministériels techniques et financiers, instructions aux services, fiches opérationnelles pour les acteurs de terrain, déploiement progressif du système d’information pour la traçabilité et la remontée d’informations », poursuit le ministère. Et de rappeler que la vaccination sera obligatoire pour tous les élevages commerciaux de canards (pékin, barbarie et mulard) en France « pendant toute l’année ». Pour cette première campagne vaccinale, 85 % du coût total du chantier sera pris en charge par l’État.

Indemnisations en cours

S’agissant des indemnisations pour l’épizootie de 2022-2023, pour la partie sanitaire (valeur des animaux abattus), 86 % des demandes d’acomptes ont été traitées, pour un montant total de versé de 37,2 millions d’euros, rapporte le cabinet de Marc Fesneau. Concernant les indemnisations pour les pertes économiques, « les premières avances destinées aux éleveurs situés au sein des zones réglementées ont été versées au début du mois d’août. Comme cela avait été annoncé, les paiements au fil de l’eau ont commencé durant l’été », poursuit le ministère. Près de 30 millions d’euros ont d’ores et déjà été versés à 1 980 élevages.

Vincent Guyot