Expliquer la stratégie de repeuplement de volailles dans le Sud-Ouest de la France : tel est l’objectif de l’instruction technique, publiée par le ministère de l’Agriculture au Bulletin officiel le 27 juillet 2023. La démarche consiste en une « remise en place progressive, maîtrisée et ciblée des volailles » dans les départements du Gers, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.

L’objectif affiché est la reprise de la production avicole dans ces départements qui constituent « un des bassins de production majeurs de la filière foie gras tout en évitant un nouveau pic épizootique d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ». Sont concernés les établissements avicoles sans foyers, situés dans les zones réglementées liées au pic épizootique d’IAHP en mai dernier.

Prélèvements hebdomadaires

Une gestion différenciée des mises en place est prévue entre la zone tampon et les zones réglementées isolées, la zone réglementée coalescente (zone formée suite à la fusion des zones de protection et zones de surveillance dépendantes de foyers IAHP différents mais proches géographiquement) et les zones autour des sites stratégiques.

Les mises en place sont autorisées sous condition d’être en conformité sur les règles de biosécurité, toutes espèces confondues. Un programme de surveillance active au sein de l’établissement « à charge de l’éleveur », c’est-à-dire comprenant des autocontrôles, doit être mis en œuvre pour les palmipèdes uniquement. Il comprend notamment des prélèvements hebdomadaires sur les cadavres et l’environnement.

Le ministère renforce ses moyens contre la grippe aviaire (18/07/2023)

Vincent Guyot