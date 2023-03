Un arrêté du 17 mars 2023 publié ce 21 mars applique la conditionnalité sociale de la Pac : à la suite d’une sanction de l’inspection du travail, un employeur agricole pourra perdre 1 à 5 % de ses aides Pac, selon les cas.

C’est une des nouveautés majeures de la conditionnalité de la Pac pour la période 2023-2027 : désormais, les employeurs agricoles pourront voir leurs aides réduites de 1 % à 5 %, selon les cas, après une sanction infligée par l’Inspection du travail. Cette « conditionnalité sociale de la Pac » vient donc ajouter des pénalités prises sur les aides Pac, à une condamnation administrative ou judiciaire.

Quels agriculteurs sont concernés ?

Les agriculteurs concernés sont ceux qui touchent des aides Pac et qui emploient du personnel, quel que soit le statut (CDI, CDD, saisonniers, apprentis). Sont inclus les agriculteurs qui emploient des stagiaires ou qui font appel à la délégation selon la réalité du lien de subordination telle que l’évalue l’inspecteur du travail (personnel prêté, prestation de service, détachement…). Si l’agriculteur ne touche pas d’aide Pac, il n’échappe pas à la sanction.

Comment ça se passe ?

En pratique, l’inspection du travail effectue un contrôle chez un agriculteur de l’application du droit social. Ce contrôle est indépendant de ceux conduits par l’Agence de services et de paiement (ASP). Si son enquête aboutit à une décision exécutoire, c’est-à-dire une sanction administrative ou un procès-verbal ouvrant à des poursuites judiciaires, elle la notifie à l’ASP.

Les aides Pac sont alors réduites sur la base des versements en cours, mais la pénalité sera appliquée en année n + 1 voire n + 2. L’exploitant reçoit une lettre de fin d’instruction de la part de l’ASP. Il a la possibilité de contester la sanction sur ces aides Pac, par un recours administratif.

Quelles sont les pénalités ?

L’arrêté du 17 mars 2023 donne une grille des cas de non-conformité en matière de conditionnalité sociale et le taux de réduction des aides en cas d’infraction et de récidive dans les trois ans. Selon les cas, les pénalités vont de 1 % à 5 % pour le premier constat. Ce taux est systématiquement triplé en cas de récidive.

Le premier taux de pénalité (1 %) concerne souvent des négligences administratives. Par exemple, ne pas avoir écrit une évaluation spécifique du risque chimique dans le Document unique d’évaluation des risques (DUER). La majorité des sanctions, celles au taux de pénalité de 3 %, sont liées à la conduite normale du personnel. Par exemple, ne pas avoir défini de moyen de prévention, de secours et de lutte contre les incendies, ou ne pas avoir informé les salariés des conditions d’utilisation des équipements de travail.

Enfin, les taux les plus élevés (5 %) ont trait à des fautes majeures : ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ou encore ne pas avoir établi de DUER. La pénalité sur les aides Pac ne remplacera pas la sanction de la justice sociale ou administrative qui ne manquera pas d’arriver dans de tels cas.

La France fait-elle du zèle ?

La conditionnalité sociale des aides Pac résulte de la réforme de 2023 et de l’application, par l’arrêté du 17 mars 2023, de trois directives anciennes. Les directives 89/391 et 2009/104 ont trait à la santé et la sécurité au travail. La France est volontaire pour les appliquer dès 2023 alors que les trois directives ne sont obligatoires dans l’Union européenne qu’à partir de 2025. L’Autriche et l’Italie appliqueront aussi ces directives de manière anticipée en 2023, l’Espagne et le Portugal pour 2024.

Enfin, la directive 2019/1152 incite à des conditions de travail transparentes et prévisibles. En clair, elle régit le contrat de travail en précisant, par exemple, son contenu ou ses délais pour le donner au salarié. La France ne peut pas l’appliquer dès 2023 parce qu’elle n’a pas apuré son attirail législatif en ce sens. Elle s’est engagée à l’appliquer en 2024.

L’application de ces directives n’est pas homogène en Europe : les dates, les points contrôlés, et les montants ne sont pas homogènes. Les taux ne sont pas fixés par les directives. Ce qui fait dire à la FNSEA que la conditionnalité sociale, telle qu’elle est appliquée, pourrait contenir son propre risque de distorsion de concurrence au sein de l’Union européenne.

La grille nationale des cas de non conformité et les sanctions