« L’utilisation des mélanges de plusieurs fongicides est autorisée sous réserve du respect de la réglementation », rappelle Arvalis. Or, la classification de la matière active fluopicolide présente dans l’Infinito, par exemple, vient de changer. Cette molécule a en effet depuis le 24 juillet 2023, la phrase de risque H361d (susceptible de nuire au fœtus). Suite à cette évolution, les mélanges autorisés concernant les produits à base de fluopicolide ont changé.

Il n’est donc plus possible pour lutter contre le mildiou de la pomme de terre, de mélanger de l’Infinito avec un produit contenant du cymoxanil (comme Cymbal 45, Remiltine Flex, Kunshi, etc.) ou avec une spécialité à base de fluazinam (par exemple : Banjo forte, Vertigo…). Arvalis a dans ces conditions adapté ses préconisations en termes de protection contre le mildiou. À cette période, il sera ainsi possible d’employer Infinito avec Ranman Top.

Alterner les modes d’action

L’institut ajoute que sur variétés sensibles, il faut intervenir uniquement si nécessaire, en anticipant le risque. Pour cela, il est recommandé de consulter les Bulletins de santé du végétal et éventuellement Mileos. Arvalis estime que pour prévenir les résistances, il est nécessaire d’alterner les modes d’actions – ce qui ne correspond pas forcément aux produits commerciaux.

Céline Fricotté