Alors que de nombreux salons européens peinent à remplir les halls et font face à des désistements de constructeurs majeurs, Agritechnica s’affirme comme la référence européenne, voire mondiale. La prochaine édition, qui se déroulera du 12 au 18 novembre 2023 au parc des expositions de Hanovre, au centre de l’Allemagne, affiche déjà complet avec plus de 2 600 exposants. Les 24 halls seront entièrement occupés et tous les constructeurs majeurs ont répondu présents.

Gratuit pour les Français

Cette année, les agriculteurs français sont à l’honneur avec une journée qui leur est dédiée le mardi 14 novembre 2023. Ce jour-là, ils pourront accéder gratuitement au salon et profiter d’un programme animé par des experts, en français. Les exposants sont encouragés à proposer des solutions de traduction ou des intervenants en français sur leurs stands.

Tester les machines

Parmi les grandes innovations de cette édition, on note l’apparition d’un grand espace de démonstration derrière le hall 27. Les agriculteurs pourront y tester des tracteurs et engins de manutention propulsés par une énergie alternative (électricité, hydrogène, biométhane). L’autre évolution se trouve dans la disposition des tractoristes. Si, dans leur majorité, les grands groupes conservent leurs emplacements de 2019, Argo (Landini et McCormick) quitte le hall 7 pour prendre place à l’opposé du parc. Les tracteurs italiens seront désormais visibles dans le hall 20, qu’ils partageront avec le groupe Agco (Fendt, Massey Ferguson et Valtra).

Corinne Le Gall