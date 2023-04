En février 2023, les volumes de lait de vache collectés sont d’1,2 % inférieurs au niveau de l’année précédente. En revanche, les prix poursuivent leur hausse, en conventionnel comme sous signes de qualité.

« La collecte de lait de vache est toujours en retrait sur un an, observe Agreste, le service de la statistique du ministère de l’agriculture, dans sa note d’infos rapides publiée le 14 avril 2023. Le prix du lait standard conventionnel se maintient à 469 € / 1 000 litres ». Ce tarif élevé dépasse de 22,9 % celui de février 2022. Pour la première fois, en janvier 2023, l’indice de prix du lait conventionnel dépassait celui du lait AOP/IGP. « Tous types de lait confondus, le prix standard progresse de 21,4 % par rapport à février 2022 », constate Agreste. Et cette augmentation économique est répartie sur tous les bassins de production laitière.

- En février 2023, le prix du lait est nettement supérieur à celui de 2022 à la même période (+21.4 %).

Hausse des transformations

Du côté des fabrications, la tendance est également à la hausse. La crème conditionnée et le beurre sont notamment concernés par une augmentation de production de + 15,3 % et + 4,4 % respectivement. En revanche, les yaourts et autres desserts lactés diminuent de 1,5 %.

Pour le lait de chèvre et de brebis, la collecte se stabilise, « mais reste légèrement en retrait par rapport à février 2022 ». La baisse de transformation en roquefort et ossau-iraty explique ce phénomène.