D’après la Plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA), les nouveaux cas de peste porcine africaine continuent de se multiplier chez les sangliers, notamment en Allemagne et en Italie.

Une "incidence (1) élevée en Europe", tel est le constat de la Plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA) à l’égard de la peste porcine africaine (PPA) dans son dernier bulletin de veille sanitaire publié le 7 février 2023.

Entre le 1er juillet 2022 et le 5 février 2023, 4 444 cas dans la faune sauvage ont été recensés en Europe continentale, ainsi que 435 foyers en élevage. La Pologne paie le plus lourd tribut dans le compartiment sauvage, avec 1297 cas. En élevage, c’est la Roumanie qui est la plus touchée, avec 185 foyers. Deux pays frontaliers de la France sont également concernés par le virus : l’Allemagne (840 cas sauvages et 2 cas en élevage depuis le 1er juillet 2022) et l’Italie continentale (148 cas sauvages).

« Sauts d’est en ouest »

Outre-Rhin, le premier sanglier infecté avait été retrouvé le 10 septembre 2020, à quelques kilomètres de la frontière avec la Pologne. Depuis, la PPA progresse vers l’ouest de deux façons : "limitée de façon naturelle en « tache d’huile » au sein de la population de sangliers, et par sauts d’est en ouest de plusieurs centaines de kilomètres au sein du compartiment sauvage ou vers le compartiment domestique probablement liés à l’activité humaine", décrit la Plateforme ESA.

En Italie, le Piémont et la Ligurie, qui comptent parmi régions les plus occidentales du pays, continuent d’enregistrer de nouveaux cas de PPA dans la faune sauvage. Entre le 22 et le 29 janvier 2023, 19 nouveaux cas de PPA y ont été recensés chez des sangliers sauvages. La commune touchée la plus proche de la France ne se situe qu’à 69 kilomètres de la frontière.

Tests négatifs en France

Pour sa part, l’Hexagone reste indemne du virus. D’après la Plateforme ESA, durant les saisons de chasse 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 en cours, "respectivement 115, 168 et 12 cadavres de sanglier ont été signalés sur l’ensemble du territoire métropolitain et 99, 138 et 14 prélèvements ont été testés par le réseau Sagir (1)".

L’ensemble de ces prélèvements ont été négatifs à la PPA. Dans la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le nombre de cadavres de sanglier "récoltés" est "en augmentation en raison de la campagne de sensibilisation qui a été menée à la suite de la découverte des premiers cas en Italie", explique la Plateforme ESA.