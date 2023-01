« La flambée du prix du lait payé aux producteurs chez nos voisins européens n’a pas été perçue au niveau français », s’agace Thierry Roquefeuil, président de la Fédération nationale de producteurs de lait (FNPL), lors d’une conférence de presse organisée à Paris le 17 janvier 2023.

France OP Lait : "Les lois Egalim sont trop peu appliquées par les laiteries" (17/01/2023)

Selon le responsable syndical, fin 2022, le prix du lait payé aux éleveurs français était en moyenne inférieur de 100 €/ 1000 l par rapport aux autres pays européens. La FNPL se satisfait toutefois de « hausses de prix non négligeables » observées dans les rayons, de l’ordre de 18 % en moyenne, avec des répercussions positives sur la paie de lait. « Si le chiffre d’affaires progresse pour les élevages, cette hausse est partie dans les charges », tempère Daniel Perrin, Secrétaire général de la FNPL.

Pour le syndicat, la priorité est de faire appliquer la loi Egalim 2, en « respectant les indicateurs de coût de production, le principe de non-négociabilité de la matière première agricole (MPA), et la transparence dans les conditions générales de vente », égraine Yohann Barbe, membre du bureau de la FNPL.

Thierry Roquefeuil craint pour sa part que pour contrer l’inflation, le gouvernement utilise l’alimentation comme variable d’ajustement. « Ces derniers jours, il a été question de créer un panier de 20 produits du quotidien à prix bas. On dirait que le ministre de l’Économie et des finances [Bruno Le Maire, NDLR] essaie de réintégrer des éléments de la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008, qui fait mourir l’élevage. Il n’en est pas question ».

Le président de la FNPL observe ainsi des « incohérences entre le ministère de l’Agriculture et celui de l’Économie ». « Les lois Egalim n’ont fait qu’une correction partielle de la LME, mais elles ne l’ont pas fait tomber », analyse Yohann Barbe. Or ce dernier souligne que la rémunération des producteurs reste un objectif essentiel pour le renouvellement des générations « qui est le sujet majeur de la filière laitière ».

Les organisations de producteurs rejoignent l’interprofession

Exit le « comité de liaison » via la FNPL entre l’interprofession laitière (Cniel) et les organisations de producteurs (OP). Thierry Roquefeuil, également président du Cniel, a annoncé l’arrivée d’une représentation des OP au sein du collège de producteurs de l’interprofession. « C'est un nouveau fonctionnement qui s'ouvre et cela nous engage à accompagner les OP et à échanger avec elles », détaille Thierry Roquefeuil.

Yohann Barbe, en charge de ce dossier à la FNPL, rappelle « qu’il ne sera pas question de discuter du prix du lait dans le cadre de l’interprofession. Mais il y a une complémentarité entre les structures économiques que sont les OP et le syndicalisme ». Il estime que cela va dans le sens d’une « meilleure structuration des producteurs pour faire respecter les lois Egalim au plus vite ».