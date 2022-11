La préfecture du Gard a officialisé la découverte d'un foyer d'influenza aviaire dans une basse-cour familiale sur la commune de Fourques.

"Ce cas de grippe aviaire est probablement lié à la faune sauvage dans la mesure où des oiseaux sauvages, notamment des canards colverts, se mêlent régulièrement aux oiseux de basse-cour", argumente la préfecture dans son communiqué de presse diffusé le 7 novembre 2022.

Abattage et désinfection

"Les animaux infectés de cette basse-cour ont été abattus le 5 novembre, décrivent les services de l'État. Les procédures de nettoyage et désinfection sont en cours. Étant donné la présence de la maladie dans la faune sauvage sur le territoire gardois, notamment dans les zones humides des communes à risque du couloir rhodanien et de la Camargue, la préfète du Gard appelle tous les propriétaires de volatiles, qu’ils soient exploitants agricoles ou simples particuliers, à la plus grande vigilance."