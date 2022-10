Pour la section laitière de la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Ouest, la première coopérative laitière française ne prend pas en compte les coûts de production dans l’élaboration du prix du lait.

Les 420 €/1000 litresde prix de base annoncés par Sodiaal pour octobre 2022 ne passent décidément pas. Dans un communiqué publié le 4 octobre 2022, la section laitière de la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de l’ouest (FRSEAO) estime que ce faisant, la coopérative « balaye d’un revers de main les réunions de producteurs et les interpellations de [ses] sociétaires depuis plusieurs semaines ».

« Suspension de formule »

La branche régionale du syndicalisme majoritaire pointe en particulier une « suspension » de la formule du prix du lait, actée lors de « l’assemblée générale du 15 juin 2022 » de Sodiaal. La FRSEAO estime que depuis, le conseil d’administration de la coopérative fixe « un prix sans tenir compte de la loi Egalim 2 et la prise en compte des coûts de production ».

Or les producteurs de lait « subissent de plein fouet la hausse de l’énergie, de l’engrais, de l’alimentation animale et des services », souligne l’organisation syndicale. Elle appelle les pouvoirs publics, « des préfets aux députés et sénateurs », à se mobiliser pour que la loi s’applique. « Si Sodiaal n’est pas au rendez-vous, d’autres entreprises ne sont pas mieux placées et contribuent également à positionner le prix du lait français en bas du tableau européen », ajoute la FRSEAO.