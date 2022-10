L’association spécialisée de la FNSEA dénonce la politique « du prix le plus bas » menée par les centres Leclerc et la hausse trop modeste du prix payé par Sodiaal, allant à l’encontre de la loi Egalim 2. En résulte un « écart grandissant » entre les prix du lait en France et en Europe.

« Depuis le mois de juin et l'annonce par Sodiaal d'un prix politique en retrait pour le troisième trimestre, la FNPL a essayé de comprendre quelles étaient les raisons de l'écart grandissant entre les prix du lait en France et en Europe », introduit la Fédération nationale des producteurs de lait dans un communiqué le 3 octobre 2022. En juillet dernier, le prix du lait versé aux producteurs européens atteignait les 510,3 €/1000 litres, en progression de 40 % sur un an. Il était de 441 € en France (+ 18% sur la même période), selon les données recensées par la Commission européenne. Respecter la loi Pour l’association spécialisée de la FNSEA, les centres Leclerc, « par leur politique délétère du prix le plus bas […] portent une grande responsabilité [et tirent] les bons élèves vers le bas. » Sodiaal n’est pas épargnée : « Les mobilisations des éleveurs ont permis d'aller chercher des hausses sur octobre, mais seulement 13 € les 1000 litres chez Sodiaal. C’est loin de satisfaire le réseau ! », regrette la FNPL. « Depuis le mois d'août, les pouvoirs publics sont saisis et nous allons également demander aux parlementaires dans tous les départements de soutenir l'application de la loi [Egalim 2]. » Celle-ci contraint les acteurs de l’aval à respecter la valorisation de la matière première agricole.

Raphaëlle Borget