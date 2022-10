L’Efsa, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, rapporte que la persistance « inhabituelle » de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) chez les oiseaux sauvages s’est poursuivie pendant tout l’été 2022 dans 15 pays d’Europe.

« Alors que la migration automnale commence et que le nombre d'oiseaux sauvages hivernant en Europe augmente, ils courent probablement un risque plus élevé d'infection par l'IAHP que les années précédentes, en raison de la persistance du virus en Europe », prévient Guilhem de Seze, responsable du département en charge de l’évaluation des risques à l’Efsa, dans un communiqué publié le 3 octobre 2022.

Et pour cause : d’après l’organisme européen, entre le 11 juin et le 9 septembre 2022, 788 détections de grippe aviaire ont été signalées sur le continent européen, « dont 56 chez des volailles et respectivement 22 et 710 chez des oiseaux captifs et sauvages ». Sur cette période, chez les oiseaux domestiques, le nombre de foyers épidémiques était « plus de cinq fois supérieur par rapport à la même période l’année précédente ».

47,7 millions d’animaux abattus

Plus largement, l’épisode d’IAHP de 2021-2022 « a produit la plus grande épidémie observée jusqu’à présent en Europe », souligne l’Efsa. L’institution européenne dénombre 2467 foyers épidémiques chez les volailles et « 47,7 millions d’animaux abattus dans les établissements affectés ».

La portée géographique de cette épizootie est également inédite, « avec des cas signalés allant des îles Svalbard en Norvège, au sud du Portugal et aussi loin à l'est que l'Ukraine, affectant au total 37 pays du continent européen ». À l’automne 2021, le virus H5N1 avait aussi « traversé l'océan Atlantique pour la première fois, se propageant de l'Europe vers l'Amérique du Nord le long des routes de migration ».